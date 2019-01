喬治硬切上演高難度後仰三分打　半場飆31分客場獲MVP呼聲

▲喬治再現全明星身手。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

雷霆二哥喬治(Paul George)近期不僅連續在奧克拉荷馬主場獲得MVP呼聲,連30日作客奧蘭多都讓客場球迷懾服,他上半場就狂飆31分,還在次節終了前5分17秒變向突破到籃下,大秀高難度的後仰拋投,並要到加罰機會,完成一記三分打,終場率隊以126比117力克魔術,將連勝紀錄推進到第6場。

去年夏天沒有任何遲疑就以4年1.37億美金續約雷霆的喬治,在陣中一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)本季場均命中率創下生涯新低,表現不若前幾季穩定之際,成為奧克拉荷馬攻防兩端一股穩定的力量,也因此過去雷霆迷通常都把MVP呼聲獻給「衛少」,本季卻是對著「PG」吶喊。

Paul George got “MVP” chants in Orlando after dropping 31 points at the half #Respect pic.twitter.com/D0tMaJkq4c