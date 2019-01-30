喬治硬切上演高難度後仰三分打　半場飆31分客場獲MVP呼聲

▲喬治再現全明星身手。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

雷霆二哥喬治(Paul George)近期不僅連續在奧克拉荷馬主場獲得MVP呼聲，連30日作客奧蘭多都讓客場球迷懾服，他上半場就狂飆31分，還在次節終了前5分17秒變向突破到籃下，大秀高難度的後仰拋投，並要到加罰機會，完成一記三分打，終場率隊以126比117力克魔術，將連勝紀錄推進到第6場。

去年夏天沒有任何遲疑就以4年1.37億美金續約雷霆的喬治，在陣中一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)本季場均命中率創下生涯新低，表現不若前幾季穩定之際，成為奧克拉荷馬攻防兩端一股穩定的力量，也因此過去雷霆迷通常都把MVP呼聲獻給「衛少」，本季卻是對著「PG」吶喊。

Paul George got “MVP” chants in Orlando after dropping 31 points at the half #Respect pic.twitter.com/D0tMaJkq4c — Ball Don't Stop (@balldontstop) 2019年1月30日

繼前役對公鹿硬是隔扣「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)後，喬治30日對上魔術，又在次節上演變向突破後，在倒地前後仰拋進兩分，還要到加罰機會的美技。喬治前2節就以16投11中攻下31分、5籃板和2助攻，外帶1抄截的全能數據。

▲喬治在本季衛少狀態不穩時挺身而出。（圖／路透）

比較可惜的是，喬治第3節沒能再添分數，末節則拿下6分，下半場火力衰退，無法刷新個人單場得分紀錄；他此役打了38分鐘，24投14中砍下37分、7籃板和4助攻，另有3抄截，三分球5投2中，將單場至少命中2顆三分的紀錄推進到第29場，另外兩位曾達成此紀錄的球員分別是勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)和哈登(James Harden)。

Paul George vs Magic:



37 PTS (14-24 / 58.3%)

6 REB

3 STL

+/- de +16#MVPG

pic.twitter.com/5eftVG1bGz — OKC BR(32-18) (@OKCBR_) 2019年1月30日

喬治上半場瘋狂的飆分秀，也讓他在客場獲得了MVP呼聲，再次證明自己進入西區全明星先發球員「貨真價實」。他上周曾在個人推特寫道，「我曾被告知，一旦我來到西區，我就不可能再次成為全明星球員；也有人跟我說，詹姆斯(LeBron James)現在來到西區，我的明星賽生涯已經結束。」他以場上表現來打臉酸民。

除了喬治之外，雷霆一哥衛斯布魯克這一戰又締造大三元，他攻下23分、14籃板和14助攻，拿下本季第17度、生涯第121度大三元。他生涯對魔術6度繳出大三元數據，超越了昔日的「大三元製造機」奇德(Jason Kidd)的5次，成了史上對魔術砍下最多大三元的球員。

▲喬治再現全明星身手。（圖／路透）