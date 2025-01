柯瑞神助攻！凌晨載菜鳥回家　送家被燒毀湖人主帥兒子簽名球衣

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)在場外也送出有意義的「助攻」,26日面對湖人賽後,他託保鑣把兩件自己的簽名球衣送到洛城主帥瑞迪克( JJ Redick)的手上,瑞迪克位於太平洋帕利塞德的家遭洛杉磯野火燒毀,兩個兒子失去了所有的籃球收藏品,咖哩大神為兩個孩子帶來一點安慰。

▲勇士天王柯瑞場外也送神助攻。(圖/達志影像/美聯社)

勇士26日在主場以108比118不敵來犯的湖人,當家一哥柯瑞手感不佳,單場17投僅4中拿13分,三分9投2中,不過他賽後不忘送暖。當洛城主帥瑞迪克結束賽後記者會後,有一名保鑣在等他,該保鑣有一份禮物要送給瑞迪克:兩件柯瑞的簽名球衣,且是為瑞迪克2個的兒子量身定制的。

瑞迪克位於太平洋帕利塞德的家被洛杉磯野火燒毀,兩個兒子的籃球收藏品付之一炬,柯瑞跟隨馬刺「控球之神」保羅(Chris Paul)、法國怪物溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的腳步,送上自己的簽名球衣,替瑞迪克的孩子們補充了收藏。

