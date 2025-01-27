柯瑞神助攻！凌晨載菜鳥回家　送家被燒毀湖人主帥兒子簽名球衣

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）在場外也送出有意義的「助攻」，26日面對湖人賽後，他託保鑣把兩件自己的簽名球衣送到洛城主帥瑞迪克（ JJ Redick）的手上，瑞迪克位於太平洋帕利塞德的家遭洛杉磯野火燒毀，兩個兒子失去了所有的籃球收藏品，咖哩大神為兩個孩子帶來一點安慰。

▲勇士天王柯瑞場外也送神助攻。（圖／達志影像／美聯社）

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勇士26日在主場以108比118不敵來犯的湖人，當家一哥柯瑞手感不佳，單場17投僅4中拿13分，三分9投2中，不過他賽後不忘送暖。當洛城主帥瑞迪克結束賽後記者會後，有一名保鑣在等他，該保鑣有一份禮物要送給瑞迪克：兩件柯瑞的簽名球衣，且是為瑞迪克2個的兒子量身定制的。

瑞迪克位於太平洋帕利塞德的家被洛杉磯野火燒毀，兩個兒子的籃球收藏品付之一炬，柯瑞跟隨馬刺「控球之神」保羅（Chris Paul）、法國怪物溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的腳步，送上自己的簽名球衣，替瑞迪克的孩子們補充了收藏。

Quinten Post told a story at the podium tonight of Steph Curry taking him home at 2:30 am after a road trip because Uber wasn’t working. Said it was probably a 20-minute detour but clearly meant a lot to Post. pic.twitter.com/TljEUCPX75 — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 24, 2025

柯瑞不只有這一次場外「神助攻」，灣區菜鳥長人波斯特（Quinten Post）上周在記者會上分享了一個暖心故事，他提到最近球隊結束漫長的客場之旅後，他無法叫到Uber，隊友一一離開了機場，此時「咖哩 」走過來關心他，「你沒事吧？」他回應自己很好，正嘗試叫Uber，他會解決這個問題。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞聽到主動提出要開車送這位新秀中鋒回家，波斯特內心十分感激，「大約凌晨2點30分，柯瑞說，『我來幫你。』 然後他就開車送我回家了，他稍微繞了一下路。我覺得這顯示了他的為人，那個時候，機場大概有50個人，柯瑞是最不需要擔心我是否能回家的人。」

據波斯特的說法，柯瑞為了將他平安送回家，多花了大概20分鐘才回到自己的家，柯瑞這個舉動對他意義重大，也讓大家聽了心頭暖暖。

▲天王柯瑞。（圖／路透）