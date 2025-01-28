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NBA上半季亮點／金塊冠軍陣容恐解體？　丹佛射手陷交易傳聞

▲▼金塊小波特、籃網強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊小波特。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

由3屆年度MVP約基奇（Nikola Jokic）領軍的金塊，上季尋求衛冕失利，雖然從合約來看，幾名先發主力至少會再合作2年，但射手小波特（Michael Porter Jr.）季初卻語出驚人表示，若是他們本季沒能奪冠，高層恐會拆散2023年的冠軍陣容，小波特自己也陷入交易傳聞中。

金塊自2023年奪下隊史首冠後，已有多名重要的冠軍成員離隊，先是布朗（Bruce Brown）、格林（Jeff Green），再到去年休賽季的波普（Kentavious Caldwell-Pope），他們還交易送走傑克森（Reggie Jackson），這筆交易促使23歲小將布勞恩（Christian Braun）進入先發陣容，削弱了球隊的板凳深度。

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▲▼金塊小波特。（圖／達志影像／美聯社）

丹佛休賽季最大的動作是簽下前MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook），並與兩名先發大將莫瑞（Jamal Murray）、戈登（Aaron Gordon）續約。據《Spotrac》的統計，丹佛目前的薪資距離「第二層硬上限」約500萬美元，這限制了他們圍繞兩大球星約基奇與莫瑞打造爭冠強權的能力。

儘管從合約來看，約基奇、莫瑞、小波特和戈登幾名先發主力至少還會合作2年，小波特的合約到2026年、約基奇到2027年、莫瑞和戈登則是到2029年，但小波特去年11月接受《ESPN》資深記者謝爾本（Ramona Shelburne）訪問時卻直言，「如果我們本季沒能贏得總冠軍，我們都知道他們(球隊高層)可能會拆散這個陣容。」

▲▼金塊小波特。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，小波特從去年6月就身陷交易傳聞，《The Athletic》當時報導，金塊與快艇討論過交易得到頂尖搖擺人喬治（Paul George）的可能性，當時就傳出小波特是丹佛的籌碼之一，不過最終並未成真。

▲▼金塊小波特、籃網強森。（圖／達志影像／美聯社）

小波特本季再次出現在傳聞中，聯盟消息來源指出，金塊的任何「重大交易」可能都會涉及小波特，他一直是最出色的射手之一，本季他更蛻變為全能得分手，也變得更強壯，防守表現比以往出色。他本季至今出賽45場，繳出場均18.1分、6.4籃板和2.3助攻，整體命中率達到51.2%、三分命中率41.5 %。

小波特去年底被問到，丹佛高層最近是否曾聯繫他，他給出肯定的答案，「他們已經聯繫我，說這些都是噪音，沒什麼重大的事情正在發生。」他補充說道，「他們現在沒有想要交易我。但我也知道，如果他們想要交易我，也不會告訴我。」

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