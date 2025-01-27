運動雲

>

若不是1994年罷工　762轟傳奇邦茲：我本該在大谷前達成50-50

▲▼大聯盟傳奇巨砲邦茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟傳奇巨砲邦茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

傳奇巨砲邦茲(Barry Bonds)生涯共敲出大聯盟史上最多的762轟，他以身為擅長「攻、跑、守」的全能打者而聞名，他昨(26)日出席全美棒球記者協會(BBWAA)舉辦的晚會，提到了大谷翔平去年締造的50轟50盜歷史壯舉，直言若不是1994年的罷工，他可能當時就達成「50-50」的紀錄。

全美棒球記者協會紐約分部26日舉行晚會，由美國播客節目《Foul Territory》進行現場直播。擁有大聯盟歷史最多762支全壘打的巨人隊傳奇邦茲也出席了這次晚會，並在節目中提及大谷翔平上季所締造前所未有的「50-50」神紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邦茲在節目中聲稱自己原本也有機會達成「50-50」，「如果不是1994年的罷工，我也可能達成50-50。因為我當年打了39支全壘打和29次盜壘。(當年的全壘打王)威廉斯(Matthew Williams)可能打了超過60支全壘打，如果說我能達成50-50，那應該是在1994年。」

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

1994年大聯盟因勞資協議問題發生罷工，邦茲在節目中提到他當年打了39支全壘打，實際上他在112場比賽敲了37轟和29次盜壘。

日本媒體表示，儘管這只是邦茲的「如果當時」的言論，但他自信滿滿地發表了如此的評論，顯示出他身為大聯盟史上最高成就打者之一的自豪感。

關鍵字： 大聯盟MLB道奇大谷翔平巨人邦茲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

羅國龍惋惜職棒沒打滿10年　報名世壯運要攻進大巨蛋

羅國龍惋惜職棒沒打滿10年　報名世壯運要攻進大巨蛋

台大首位職棒球員藍翊誠宣布引退：選擇停下不代表無法前進

台大首位職棒球員藍翊誠宣布引退：選擇停下不代表無法前進

球界前輩駁斥水原薪資極低之說　曝翻譯薪水：幾乎都自己的

球界前輩駁斥水原薪資極低之說　曝翻譯薪水：幾乎都自己的

教學深受柏安力影響　羅國龍夢想兄弟檔合開訓練中心

教學深受柏安力影響　羅國龍夢想兄弟檔合開訓練中心

水原父求情信曝光：他是善良的孩子...　淚求減刑　

水原父求情信曝光：他是善良的孩子...　淚求減刑　

大聯盟2024刷新紀錄的12位球星　大谷50-50傳奇、賈吉最速300轟

大聯盟2024刷新紀錄的12位球星　大谷50-50傳奇、賈吉最速300轟

古林睿煬旅日輪值競爭超激烈　火腿當家左投誓奪回開幕戰先發

古林睿煬旅日輪值競爭超激烈　火腿當家左投誓奪回開幕戰先發

NBA上半季亮點／綠軍一哥獲NBA史上最大合約　坦圖102億續約

NBA上半季亮點／綠軍一哥獲NBA史上最大合約　坦圖102億續約

PLG上半季最佳防守球員　李家慷蛻變化身鐵鎖貴公子

PLG上半季最佳防守球員　李家慷蛻變化身鐵鎖貴公子

PLG上半季進步最多球員　李家慷攻守一體生涯年大爆發

PLG上半季進步最多球員　李家慷攻守一體生涯年大爆發

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

熱門新聞

羅國龍惋惜職棒沒打滿10年　報名世壯運要攻進大巨蛋

台大首位職棒球員藍翊誠宣布引退：選擇停下不代表無法前進

球界前輩駁斥水原薪資極低之說　曝翻譯薪水：幾乎都自己的

教學深受柏安力影響　羅國龍夢想兄弟檔合開訓練中心

水原父求情信曝光：他是善良的孩子...　淚求減刑　

大聯盟2024刷新紀錄的12位球星　大谷50-50傳奇、賈吉最速300轟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1羅國龍沒10年　世壯運攻進大巨蛋

2台大首位職棒球員藍翊誠宣布引退

3薪資極低？大聯盟前球員駁斥水原說法

4深受柏安力影響　羅國龍夢想兄弟

5水原父求情信曝光：他是善良的孩子

最新新聞

1專家看好大谷至少40轟、10勝

2「網球世界盃」台維斯盃大年初三登場

3傳奇邦茲：我本該在大谷前達成50-50

4灰狼「蟻人」找喬丹幫解決難題

5味全龍應援團4月前進日本熊本

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366