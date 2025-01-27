若不是1994年罷工　762轟傳奇邦茲：我本該在大谷前達成50-50

▲大聯盟傳奇巨砲邦茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

傳奇巨砲邦茲(Barry Bonds)生涯共敲出大聯盟史上最多的762轟，他以身為擅長「攻、跑、守」的全能打者而聞名，他昨(26)日出席全美棒球記者協會(BBWAA)舉辦的晚會，提到了大谷翔平去年締造的50轟50盜歷史壯舉，直言若不是1994年的罷工，他可能當時就達成「50-50」的紀錄。

全美棒球記者協會紐約分部26日舉行晚會，由美國播客節目《Foul Territory》進行現場直播。擁有大聯盟歷史最多762支全壘打的巨人隊傳奇邦茲也出席了這次晚會，並在節目中提及大谷翔平上季所締造前所未有的「50-50」神紀錄。

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邦茲在節目中聲稱自己原本也有機會達成「50-50」，「如果不是1994年的罷工，我也可能達成50-50。因為我當年打了39支全壘打和29次盜壘。(當年的全壘打王)威廉斯(Matthew Williams)可能打了超過60支全壘打，如果說我能達成50-50，那應該是在1994年。」

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

1994年大聯盟因勞資協議問題發生罷工，邦茲在節目中提到他當年打了39支全壘打，實際上他在112場比賽敲了37轟和29次盜壘。

日本媒體表示，儘管這只是邦茲的「如果當時」的言論，但他自信滿滿地發表了如此的評論，顯示出他身為大聯盟史上最高成就打者之一的自豪感。