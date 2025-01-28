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NBA上半季亮點／擺爛等他？準狀元超狂單臂隔扣　隊友觀眾全驚呆

記者游郁香／綜合報導

去年12月才滿18歲的杜克天才弗拉格（Cooper Flagg），是今年NBA選秀狀元的最大熱門，身高206公分的他身手全能，爆發力驚人，他1月出戰匹茲堡大學時上演驚天的「 單臂隔扣」，讓隊友和觀眾全驚呆，幾天後對聖母大學更猛砍42分，同時刷新大西洋沿岸聯盟（ACC）及杜克隊史「新生最高分」紀錄。

▲▼NBA狀元最大熱門、杜克天才弗拉格單場猛轟42分 。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA狀元最大熱門、杜克天才弗拉格 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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攻守俱佳的弗拉格，去年夏天破例入選美國男籃靶子隊，出戰夢幻隊時繳出驚豔全場的表現，並在8月與知名運動品牌「New Balance」達成重磅球鞋合約，是最被看好的大學超新星，持續霸佔美國媒體今年NBA選秀模擬的第1順位。

弗拉格1月8日出戰匹茲堡大學，早早就吞了2次犯規，在板凳上坐了很長一段時間，上半場僅5分進帳，在比賽剩下17分43秒時，他又吞下第3次犯規，難掩沮喪的情緒，不過他很快轉換心情，上演了一記技驚四座的灌籃。

▲▼NBA狀元大熱門、杜克天才弗拉格；杜克詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格在底線附近成功抄截，快速推進到前場，接著毫不猶豫高高躍起，完成了一記「單臂隔扣」，隊友抱頭不敢置信，觀眾也都張大嘴巴，這一扣讓全場嗨到最高點。

杜克主帥謝爾（Jon Scheyer）稱弗拉格繳出「威廉森（Zion Williamson）式」的演出，讓人想起2019年狀元威廉森過去效力杜克時期的精彩表現，「這些年來我們有幾位球員能繳出那種讓全場觀眾為之振奮的精彩表現，今晚就是其中一個時刻。」

幾天後，弗拉格更是締造歷史紀錄，他在杜克主場卡梅倫室內體育館上演瘋狂飆分秀，他上場36分鐘以14投11中（命中率78.6%），包含三分6投4中（命中率66.7%），狂飆了42分、7助攻和6籃板，外帶1抄截，稱職扮演進攻發動機，並不斷肆虐對手禁區，還利用錯位機會造成13次犯規，17度站上罰球線僅錯失1罰，1人的罰球數抵過對手全隊。

▲▼NBA狀元最大熱門、杜克天才弗拉格單場猛轟42分 。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格單場灌進42分，刷新2013年波士頓學院哈蘭（Olivier Hanlan）所保持的41分紀錄，締造ACC新生單場最高分紀錄，同時也寫下杜克隊史新生單場得分紀錄。

42分也是自1976年以來，杜克球員在主場卡梅倫室內體育館得到的最高分，以及自1988年12月費里（Danny Ferry）在邁阿密創下58分紀錄以來，隊史單場得分新高。

關鍵字： NBA杜克大學弗拉格Cooper Flagg

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