蔡佳諺澳職奇遇霸林爵聽到中文謝謝　棒打魔力藍回台卻變隊友

▲蔡佳諺澳職成長多。（圖／蔡佳諺提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將外野手蔡佳諺於去年底前往澳洲職棒征戰，在11月4日至12月18日期間，不僅累積寶貴經驗，更與曾在中職交手的霸林爵、魔力藍（原譯名象魔力）相遇，留下難忘回憶。

蔡佳諺在澳職出賽19場，守備位置固定在右外野，繳出64打數13安打、4打點的成績，打擊率.203 。他表示，澳職球隊多由小聯盟選手組成，投手實力相當不俗，球速快且變化球犀利。「在台灣職棒只有六隊，很容易就熟悉投手。但在這裡要自己找方法應對不熟悉的投手。」

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談到適應過程，蔡佳諺提到當地球場設施與台灣有所不同，「大多是簡易球場，燈柱比較低，燈光條件需要時間適應。」為了提升實力，他每天比團隊熱身提前1-2小時抵達球場進行個人特訓，除了接受教練指導外，也會觀察隊友的賽前準備方式，學習他們的打擊機制訓練。

在守備方面，教練給予站位建議，讓他能根據打者揮棒特性做出相應調整。「教練建議我面對擅長拉打的右打者時要偏向左邊站位。」蔡佳諺說。

最令他印象深刻的是12月初一場對戰阿得雷德巨人3比0獲勝的比賽，在球隊陷入5連敗低潮時，他不僅貢獻一支三壘安打，更在最後一球接住一顆高難度的飛球，幫助球隊守住勝利。另外，他也提到與前樂天桃猿洋投霸林爵的有趣緣分，「我在中職的首安就是從他手中打出來的，沒想到在澳職變成隊友，還幫他守下好幾顆球。他還特地用中文跟我說謝謝。」

與即將加入富邦的魔力藍相遇也是一段趣事。兩人在澳職有兩次對決，蔡佳諺敲出一支安打。「賽前他還跟我開玩笑說等下記得打小力一點。」

經過這次澳職歷練，蔡佳諺在比賽解讀、打擊策略以及守備自信都有顯著提升。他在澳職頻繁嘗試撲接和滑接等進階守備動作，且無失誤演出。「最重要的是學會調整心態，每個打席都要懂得歸零，繼續向前。」

▲蔡佳諺澳職成長多。（圖／蔡佳諺提供）

