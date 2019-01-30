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英格雷空砍36分湖人慘輸費城16分　等詹皇下一戰歸隊救火

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▲湖人英格雷，七六人恩比德、巴特勒。（圖／路透）

▲七六人恩比德。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人30日在史坦波中心面對費城，這是詹姆斯(LeBron James)連續第17場缺陣的比賽，首節就被七六人打爆，一度落後達20分；開賽就挖了「大坑」，讓紫金軍團陷入苦戰，終場不敵對手單場15記外線砲轟，以105比121慘輸了16分，只能期待「詹皇」下一戰歸隊「救火」。

自從聖誕大戰遭逢鼠蹊部拉傷，詹姆斯已經休養超過1個月，遲遲未有明確的歸隊時間，不過多家外媒報導，他有望在2月1日對戰快艇一役回歸。少了當家領袖，紫金軍團從西區第4名跌到第9，30日面對東區強權七六人，首節就被打爆，費城4屆全明星搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)和「新人王」西蒙斯(Ben Simmons)接連大秀「空中接力」爆扣，單節合砍了20分，一度拉開20分差距。

首節被七六人打出39對20猛攻「下馬威」的湖人，整場只能不斷在對手背後苦追，小將英格雷(Brandon Ingram)次節猛砍15分，單節4度爆扣籃框，一度率隊追到40比48，可惜反攻氣焰又被錢德勒(Wilson Chandler)連2顆三分彈撲滅；費城帶著64比53、11分領先進入下半場。

▲湖人英格雷，七六人恩比德、巴特勒。（圖／路透）

▲湖人英格雷。（圖／路透）

每當紫金軍團好不容易把分差縮小到個位數，七六人就立刻有人跳出來還以顏色，3節打完，依舊保持96比81、15分領先，終場以121比105血洗洛城。「詹皇」缺陣的17戰，湖人總共只拿下6勝，近5戰更是輸了4場。

此役七六人除了錢德勒之外，其他4位先發主將得分全上雙，「大帝」恩比德(Joel Embiid)猛砍28分、11籃板和6助攻；巴特勒貢獻20分、6助攻和5籃板，外帶5抄截；西蒙斯拿下19分、8籃板和6助攻；射手瑞迪克(JJ Redick)則命中3顆三分拿下13分；穆斯卡拉(Mike Muscala)也從板凳挹注17分。

七六人單場還飆進15記外線，轟垮了湖人。紫金軍團這一戰僅3人得分上雙，其中2位是先發的英格雷和波普(Kentavious Caldwell-Pope)。英格雷飆出36分、5助攻和5籃板；波普砍下12分；其餘3位先發合計僅有16分進帳，從板凳出發的麥基(JaVale McGee)則繳出17分、14籃板。

▲湖人英格雷，七六人恩比德、巴特勒。（圖／路透）

▲七六人巴特勒。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯英格雷七六人恩比德
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