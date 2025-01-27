蔡佳諺澳洲狂嗑牛肉交韓國朋友　被伯斯主場「名產」嚇壞了

▲蔡佳諺澳職成長多。（圖／蔡佳諺提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將外野手蔡佳諺分享在澳職期間的場外生活，從美食、文化到球場氛圍，都讓他留下深刻印象。

「澳洲的牛肉真的很便宜！」蔡佳諺笑說，一片手掌大小的牛排換算台幣僅需百餘元，這段期間不只享受美食，更激發了他的烹飪興趣。「回台後我都開始自己下廚了，從簡單的炒青菜、煎牛排到煮湯、咖哩飯都會嘗試。」

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澳洲的氣候也讓他印象深刻。在布里斯本，他體驗到跟台灣不同的夏天：「一年內經歷濕熱的夏天、在澳洲是乾爽的夏天。不過溫差很大，白天最高溫可達38度，但晚上會降到15度。」他也提到造訪黃金海岸的經驗，即便是夏季，海水仍然冰涼。

在球場上，澳洲球迷的熱情令他難忘。「雖然球場不大，但觀眾非常投入。」他分享了一個有趣的經歷：在布里斯本，當對方投手連續投出壞球時，球迷會大聲喊出球數，甚至喊到「BALL 5」。「當時我已經四壞保送上一壘，就一直聽著球迷喊著球數，連續到第八個壞球。」

與隊友的互動也帶來許多溫馨回憶。「隊友都很熱情，喜歡用肢體語言溝通。」他特別提到一位韓國籍捕手嚴亨燦，在機場巧遇12強中華隊與澳洲比賽，蔡佳諺說，「原本我們都很冷靜看比賽，結果這位韓國隊友熱情地為台灣隊加油，喊著『Let’s go Team Taiwan』。」

在伯斯打客場比賽時，當地的台灣僑胞更是熱情招待，「他們常買台灣食物給我們，怕我們想家。」蔡佳諺感念之餘，在離開前還送了一支球棒給他們。不過他也笑稱伯斯球場最令人深刻的「名產」是蒼蠅，「打擊時蒼蠅會停在臉上，聽說還有投手因為蒼蠅而投手犯規。」

這趟澳職之旅讓蔡佳諺對職業運動有了新的體悟。他觀察到許多澳職球員都是兼職，「有人穿著工作服直接來球場換裝比賽，雖然不是全職球員，但他們對棒球的熱情和企圖心令人敬佩。」他也坦言，「在國外打球要克服語言不通的問題，食衣住行都要自己摸索，這些經歷讓我成長很多。」

▲蔡佳諺澳職成長多。（圖／蔡佳諺提供）