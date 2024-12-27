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巴特勒被爆「不爽他」自請離隊　熱火總裁：我們不會交易

▲熱火「士官長」巴特勒。（圖／CFP）

▲熱火「士官長」巴特勒。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

熱火「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)被爆「喊賣我」，希望在明年2月交易截止前離隊，成了NBA近日最大焦點，《邁阿密先驅報》還披露，這位6屆全明星對總裁「油頭」萊里(Pat Riley)今年5月公開要他「閉嘴」的發言很不滿，不過萊里今(27)日發出聲明強調，「我們不會交易巴特勒。」

自從今夏未與熱火完成續約後，巴特勒就深陷交易傳聞，《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)2周前點名獨行俠、火箭、勇士和太陽在「士官長」的心願名單上，近日更披露， 這位6屆全明星希望在明年2月6日(當地時間)交易截止前離隊。

《邁阿密先驅報》則報導，巴特勒對總裁「油頭」萊里今年5月的公開評論很不滿。這件事的起因是熱火在季後賽止步首輪，巴特勒仍豪語，「如果我能打，塞爾提克已經在家了，尼克也一定會回家。」萊里談到此事時不客氣地說，「那是Jimmy在挑釁還是認真的？如果你沒上場比賽，你應該閉嘴。」

▲▼熱火士官長巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火一哥長巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

該報導也提到，巴特勒對球隊沒有「公開澄清」自己希望被交易一事有所不滿。不過萊里今日打破沉默，透過聲明回應越演越烈的交易傳聞，「我們通常不會對傳聞發表評論，但所有這些猜測已經成為球隊的干擾，對球員和教練來說是不公平的。因此，我們要明確表示，我們不會交易巴特勒。」

35歲的巴特勒過去20場繳出場均18.5分、5.8籃板和4.9助攻，儘管他已過了巔峰，屢次在季後賽繳出神勇的表現，仍吸引了多支爭冠隊伍的目光，希望網羅他成為奪冠的最後一塊拼圖。

關鍵字： NBA熱火巴特勒

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