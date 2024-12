巴特勒被爆「不爽他」自請離隊　熱火總裁：我們不會交易

▲熱火「士官長」巴特勒。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

熱火「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)被爆「喊賣我」,希望在明年2月交易截止前離隊,成了NBA近日最大焦點,《邁阿密先驅報》還披露,這位6屆全明星對總裁「油頭」萊里(Pat Riley)今年5月公開要他「閉嘴」的發言很不滿,不過萊里今(27)日發出聲明強調,「我們不會交易巴特勒。」

Statement from Pat Riley



"We usually don't comment on rumors, but all this speculation has become a distraction to the team and is not fair to the players and coaches. Therefore, we will make it clear - We are not trading Jimmy Butler."