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曾峻岳接到曾總徵詢電話！願意參加經典賽資格賽：有入選就打

▲▼ 0720 中華職棒明星賽-曾峻岳。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾峻岳。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將曾峻岳表態參戰明年2月經典賽資格賽，今天受訪透露，確實已經接到中華隊教頭曾豪駒的電話，「只要有入選，滿有意願參加！」

曾峻岳今年同樣入選12強大名單，但因有傷在身，最終婉拒參加。他也趁著休賽季，提升身體強度。

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「球季結束後，有打針治療，做一些恢復，大概休息快一個月，11月初開始丟球，不過重訓方面是一直有在維持。」曾峻岳指出，今年都在台中自主訓練，「主要在一個訓練基地，再拿出今年賽季投球、去年季中投球影片做對比，找回好的東西。」

今年因肩膀有些不適，曾峻岳表示，休賽季也著重強化肩膀肌力，「投球動作方面做一些調整。」

中華隊在12強奪冠，曾峻岳雖未共同奮戰，但仍為他們感到驕傲，「自己其實滿開心的，當初組訓時，很多人不看好，可是他們最終打出好成績拿到冠軍，很謝謝他們，讓世界又看到台灣棒球有進步。」

對於明年2月經典賽資格賽，曾峻岳表達高度參賽意願，「其實有接到電話，我自己是滿有意願的，現在就是看最終名單。」屆時入選，勢必要更快投入實戰，他表示，「其實我現在就是在備戰資格賽了，秋訓結束後也沒有太多休息，大概一兩天後就開始。」

▲▼ 曾峻岳 。（圖／富邦悍將提供）

▲曾峻岳 。（圖／富邦悍將提供）

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