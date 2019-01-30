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說要保持耐心做起來卻很難　美媒曝詹皇本季曾幾度很挫折

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▲▼湖人詹姆斯（LeBron James）、庫茲馬（Kyle Kuzma） 。（圖／CFP）

▲加入湖人首季，不斷出現考驗詹姆斯耐心的狀況。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

雖然自從去年夏天與湖人簽下4年合約開始，詹姆斯(LeBron James)就不斷強調保持耐心的重要性，但身為過去8季都率所屬球隊打入總決賽的超級巨星，實際上要做到卻沒那麼容，《The Athletic》記者艾米克(Sam Amick)披露，「詹皇」披上紫金戰袍首季，曾在多個時間點感到很挫折。

詹姆斯本季「西進」來到洛杉磯，從季前就刻意避談賽季目標，努力讓外界不要有過高的期待，但他身為聯盟頭號巨星，依舊是鎂光燈的焦點。湖人首季以幾位資深球員如明星控衛朗多(Rajon Rondo)、史帝芬森(Lance Stephenson)、畢斯利(Michael Beasley)等，搭配潛力小將「球哥」博爾(Lonzo Ball)、庫茲馬(Kyle Kuzma)、英格雷(Brandon Ingram)和哈特(Josh Hart)等人，開季之後才又補進禁區老將錢德勒(Tyson Chandler)。

詹姆斯很清楚球隊的新陣容需要一段磨合時間，他也強調不會過度介入，希望讓團隊自然成長；去年9月受訪時他曾說，「我必須對自己也保持耐心，因為這對我來說是全新的開始，這是我第一年進入這個新體系，我知道該怎麼打球，但現在一切都是全新的，因此不只是對隊友，我也必須對自己有耐心。

▲湖人庫茲馬、詹姆斯，活塞葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯因傷只能在場邊觀戰。（圖／達志影像／美聯社）

只是詹姆斯的耐心整季不斷受到考驗，開季湖人僅打出2勝5敗，他曾一度動怒直言，「當我的耐心用光時，你可能不會想待在我身邊。」但他很快調適心態，還率隊在聖誕大戰扳倒衛冕軍勇士，球隊戰績來到20勝14敗，無奈他也在此役拉傷鼠蹊部被迫休養超過1個月。

除了「詹皇」之外，老經驗的控衛朗多和2017年榜眼博爾也都陸續因傷缺席了多場比賽。雖然選擇加入湖人時，詹姆斯就很清楚會遇到這些狀況，但同時他已年滿34歲，進入了生涯後期，他很清楚自己剩下的時間越來越有限；《The Athletic》記者艾米克就透露，詹姆斯披上紫金戰袍首季，曾在多個時間點感到很挫折。

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯因拉傷鼠蹊部休養超過1個月。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James
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