林書豪教他耐心與沉著　楊恩感激：就算分開也會一直聯絡

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

老鷹總管席列克(Travis Schlenk)去年休賽季簽下林書豪最大的原因，就是希望他能擔任陣中菜鳥控衛楊恩(Trae Young)的導師，而這位台裔控衛也確實達到了球團的期待。楊恩接受《The Athletic》訪問時，將自己逐漸適應NBA的步調，並持續進步歸功於「豪小子」，更說，「如果他離開了，我也知道我們會一直保持聯絡。」

楊恩是老鷹去年在選秀會上放棄了第3順位的斯洛維尼亞天才唐西奇(Luka Doncic)，向下與獨行俠交易才得到的後場新秀，剛進聯盟就有人拿他跟勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)做比較，但他季初卻陷入命中率低迷、不斷發生無謂失誤的窘境。

▲楊恩。（圖／CFP）

在楊恩感到迷惘時，林書豪成了讓他安定下來的一股力量。「豪小子」開季也是剛克服上季嚴重的膝傷，正努力調整狀態，正好以身作則成為菜鳥楊恩的榜樣。這位20歲控衛說，保持耐心與沉著是他從林書豪身上學到的。

林書豪總是提醒這位新秀，不能一直去想在過去的比賽中達成了什麼，因為下一場可能會變得很糟糕；楊恩本季時常出現在某一戰繳出「未來新星」的強勢表現，下一場卻低迷得像個普通的替補球員，這個問題深深困擾著他。

▲林書豪是楊恩的導師。（圖／CFP）

楊恩透露，通常半場休息或比賽一結束，兩人都會交談，討論如何提升表現，他對林書豪的指導心懷感激，「老實說，他是我現在能有所進步很大的原因。」林書豪也不藏私，將很多檔拆的技巧與觀念傳授給他。

「看到他不斷進步很有趣，我覺得他在場上成長了很多，大家都可以看出來。」除了場上表現進步，林書豪認為楊恩心理層面也成長了不少，在掌控比賽上，也比一開始做得更好。

▲楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

本季有好幾場比賽，楊恩戴上了上面寫著「In Jesus Name I Play(為上帝而打)」的手環，那是林書豪送給他的手環，楊恩說，「和我一樣，信仰對他來說很重要，因此能夠有像他這樣的人在身邊很棒。」

「我喜歡林書豪當我的隊友，自從我來到這裡之後，他給我很大的幫助，如果他繼續留在這，我知道他會繼續幫助我，如果他離開了，我也知道我們會一直保持聯絡。」

▲林書豪。（圖／CFP）