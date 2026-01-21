《Netflix》釋出經典賽宣傳片！張育成開轟、啦啦隊應援驚喜入鏡

いよいよ3月5日 開幕！— Netflix JAPAN | World Baseball Classic (@netflixjpsports) January 21, 2026
世界最高峰の野球の祭典
【2026 ワールドベースボールクラシック】
3月5日〜3月18日にわたる
全47試合を日本国内で
Netflix独占ライブ配信！（アーカイブあり）
世界の誰もまだ筋書きを知らない
新たなドラマを目撃せよ。#MAKEDRAMA #ネトフリWBC2026 #Netflix pic.twitter.com/ChXcIGudBu
記者王真魚／綜合報導
日本《Netflix》釋出2026年世界棒球經典賽宣傳片，集結歷屆經典瞬間為賽事暖身，其中中華隊畫面驚喜入鏡，張育成開轟與啦啦隊應援成亮點之一。
美國影音串流平台龍頭《Netflix》取得日本區經典賽獨家轉播權，這也是《Netflix》首度在日本直播運動賽事。官方今日於社群平台X釋出長達1分鐘的宣傳影片，為賽事提前暖身。
影片以日本傳奇球星鈴木一朗揭開序幕，接著串聯歷屆經典賽的熱血畫面，包括日韓大戰的火爆對決、各國好手接連開轟的精采瞬間，以及高舉冠軍獎盃的榮耀時刻。
上屆賽事被譽為「國防部長」的張育成開轟、振奮繞壘的經典畫面清楚入鏡；紅到大聯盟的台式應援啦啦隊，也在片中亮相，展現台灣棒球的熱情特色。
此外，2013年經典賽8強賽台日大戰中，9局上半鳥谷敬完成關鍵盜壘的經典一幕，也被收錄其中，喚起球迷對歷史時刻的回憶。
影片最後，則以2023年「二刀流」巨星大谷翔平與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的世紀對決作結，將氣氛推向最高潮。
本屆經典賽預賽台灣被分在C組，3月5日起將在東京巨蛋依序對戰澳洲、衛冕軍日本、捷克與南韓，力拚兩張晉級8強的門票。
▲▼《Netflix》釋出經典賽宣傳片，中華隊畫面驚喜入鏡，張育成開轟繞壘與台式啦啦隊應援成為亮點。 （圖／截自netflixjpsports IG）
