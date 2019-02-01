願當替補因懂得犧牲　林書豪談交易：90%擔心的事不會發生

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

本季揮別右膝重傷，從老鷹板凳再次崛起的林書豪，被認為是球隊最可能送走的球員之一，但他內心相當平靜，直言「有統計數據顯示，90%人們擔心的事都不會發生。」更舉自己曾被釋出2次，4度遭下放到發展聯盟為例，淡定表示，「我遇過比被交易更糟糕的事，所以面對這種事沒有那麼難。」

季前被籃網交易到亞特蘭大的林書豪，雖然本季退居替補，場均上場20分鐘創下個人菜鳥季後的新低，但他場均能貢獻11分、3.7助攻和2.4籃板的高效數據；場均命中率、真實命中率以及有效命中率皆創下生涯新高，若老鷹要進行交易來換取未來資產，他絕對會是一個不錯的籌碼。

《The Athletic》將林書豪列為最可能被老鷹送走的兩位球員之一，雖然他剩餘1250萬美金的到期合約並不便宜，但正在找尋優質控衛的隊伍可能會對他感興趣，加上這位30歲台裔控衛顯然不在老鷹未來藍圖裡，因此交易他是很合理的選擇。

▲林書豪 。（圖／路透）

對此林書豪內心很平靜，「老實說，這並不算很大的挑戰，因為有太多的『如果』在其中。有統計數據顯示，90%人們擔心的事都不會發生，我不想成為那種每天都在擔心，想著『如果這樣？如果那樣？』的人。」

林書豪表示，因為自己有虔誠的信仰，因此面對這樣的事不會讓他感到很艱難，「我相信不管發生什麼，上帝對我都有最棒的計畫。」他舉自己過去被釋出2次，4度遭下放到發展聯盟為例，直言「我遇過比被交易更糟糕的事，所以面對這種事沒有那麼難。」

▲林書豪。（圖／CFP）

這位擁有9年NBA資歷的控衛，過去2季在籃網都是先發，但去年夏天改披老鷹戰袍後，他被賦予擔任菜鳥楊恩(Trae Young)導師的任務，改由板凳出發，而他也接受了自己的角色，「最終你必須了解到，籃球是一項團隊的運動，這真正的意涵，就是你有時必須做出犧牲。」

林書豪不諱言，他有時也會有「我想要扮演重要角色」的念頭，但他會立刻提醒自己，過去兩年他都在傷病中度過，他也因為角色的轉換，對比賽有更全面的了解。

▲林書豪 。（圖／路透）