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林書豪拿11+5連5戰得分上雙　老鷹僅打半節好球狂輸國王22分

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▲林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

老鷹31日到沙加緬度作客，僅打了「半節」好球，開局拉出20比10領先後，遭國王團隊砲火轟炸，次節就陷入53比67、14分落後，第3節單節又狂失38分，分差被拉大到20分以上，比賽早早就失去懸念，終場以113比135慘敗。林書豪則連5戰得分上雙，此役6投2中攻下11分、5助攻和2籃板。

開賽不到4分鐘，老鷹主控楊恩(Trae Young)就連送3記妙傳，包括連2次助攻柯林斯(John Collins)爆扣籃框，他自己也在首節還剩6分36秒砍進一記26呎三分，率隊拉出20比10的猛攻。

過去4戰得分皆上雙的林書豪，在首節還剩6分04秒替補上陣後，展現了旺盛的攻擊企圖心，最後4分23秒，他在左側底線接到貝茲摩爾(Kent Bazemore)的傳球果斷出手，命中一記三分球；隨後他又送出地板球，找到長人倫恩(Alex Len)，讓對方在籃下輕鬆取分；此節終了前4.4秒，再靠切入造成犯規，兩罰俱中，單節5分進帳。

▲林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

不過老鷹沒能守住領先優勢太久，塞爾維亞前鋒巴利察(Nemanja Bjelica)首節最後6分23秒的三分球命中後，國王急起直追，去年榜眼巴格利(Marvin Bagley III)也加入搶分行列，拉出一波22對11的猛攻；國王反倒在首節結束後，取得32對31、1分反超。

國王次節繼續拉大分差，巴格利連續站上罰球線，替補控衛法瑞爾(Yogi Ferrell)連切帶投攻下5分，國王在巴格利上半場最後5分42秒拿下兩分後，將比分改寫為48比38，拉開雙位數領先。林書豪次節則僅打了2分半鐘左右，出手一次沒能命中，他上半場出賽9分鐘，2投1中攻下5分、1助攻。

儘管楊恩和柯林斯前2節合砍了26分，仍難擋國王先發和替補群合力開轟，沙加緬度主控福克斯(De'Aaron Fox)在上半場終了前1分半鐘內連下6分，國王單節打出35對22的猛攻，一舉將分差擴大到67比53。老鷹第3節沒能追回分數，反倒徹底被拉開，單節又被國王灌了38分，陷入80比105、25分大幅落後。

▲老鷹主控楊恩 。（圖／CFP）

▲老鷹主控楊恩 。（圖／CFP）

林書豪第3節靠著4罰再添4分；末節最後6分11秒，他重新回到場上，隨即抓下防守籃板，並與中鋒戴德蒙(Dewayne Dedmon)連線，送助攻給對方砍進一記外線，隨後他也打板得手，單場得分來到雙位數。終場前1分41秒，林書豪連送2次助攻給內線搭檔倫恩，但比賽早就進入垃圾時間，老鷹終場以113比135慘敗。

此役國王團隊命中率飆破5成4，板凳群合力狂轟了80分，20歲大前鋒賈爾斯(Harry Giles)砍下全隊最高的20分、7籃板；巴格利攻下17分、12籃板；波格丹維奇(Bogdan Bogdanovic)也貢獻16分、7助攻。老鷹則以楊恩繳出23分、8助攻最佳。

▲林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA老鷹林書豪豪小子
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