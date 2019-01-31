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唐西奇作客MSG秀突破爆扣　差1分無緣平詹皇最快千分紀錄

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▲唐西奇作客麥迪遜花園廣場。（圖／CFP）

▲唐西奇大秀單手爆扣。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠超級新人唐西奇(Luka Doncic)31日隨隊到麥迪遜花園廣場作客，開賽不久就加速切入禁區，甩掉了防守他的小哈達威(Tim Hardaway Jr.)，上演單手爆扣美技，最終他攻下16分、8籃板和5助攻，幫助達拉斯以114比90血洗尼克；比較可惜的是，他僅差1分就能追平詹姆斯(LeBron James)史上最快破千分的紀錄。

長相俊俏又擁有「超齡」球技的菜鳥唐西奇，短時間累積了高人氣，在今年全明星賽中狂吸4620809張球迷選票，僅次於兩位分區隊長湖人一哥詹姆斯(LeBron James)和「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，可惜他最後仍沒能進入明星賽先發名單。

這位斯洛維尼亞金童在31日對戰尼克前，本季已出賽48場，生涯總得分來到983分，《ClutchPoints》賽前報導，這一戰他只要拿下17分，就能追平聯盟頭牌詹姆斯僅花49場生涯總得分就破千的史上最快紀錄，可惜唐西奇此役攻下16分，差了1分與此紀錄擦身而過。

▲唐西奇作客麥迪遜花園廣場。（圖／CFP）

▲唐西奇作客麥迪遜花園廣場。（圖／CFP）

不過這位19歲天才小將依舊讓麥迪遜花園廣場的球迷眼睛為之一亮，首節還剩9分24秒，他加速過人後單手飛扣，小哈達威明明知道唐西奇要切入禁區，卻還是被甩在後面，成了對方大秀灌籃美技的背景。唐西奇第3節也與傳出將被獨行俠兜售的史密斯(Dennis Smith Jr.)連線，接到對方的回傳球，在進攻時間即將終了之際，砍進一顆27呎三分球。

這一戰唐西奇18投7中拿下16分、8籃板和5助攻，三分球9投2中，因為他本季崛起而傳出會被兜售的史密斯，則繳出13分、15助攻和10籃板的大三元數據，達拉斯不動招牌諾威斯基(Dirk Nowitzki)則從板凳挹注14分，聯手率隊以114比90痛宰尼克。

▲唐西奇作客麥迪遜花園廣場。（圖／CFP）

▲唐西奇作客麥迪遜花園廣場。（圖／CFP）

關鍵字： NBA獨行俠諾威斯基德佬唐西奇史密斯
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