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鵜鶘火速移除AD封面　湖人急報價「關鍵人物」卻不接電話

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▲鵜鶘官方推特更改了封面照，原本戴維斯的圖片已經被換掉 。（圖／翻攝自推特／New Orleans Pelicans）

▲鵜鶘官方推特更改了封面照，原本戴維斯的圖片已經被換掉 。（圖／翻攝自推特／New Orleans Pelicans）

記者游郁香／綜合報導

在當家一哥戴維斯(Anthony Davis)提出交易請求後2天，鵜鶘火速將他從官方推特的封面照上移除，換成主戰後衛哈樂戴(Jrue Holiday)的照片，這是否意味著他們將在2月交易截止日前送走「一眉哥」，引起熱烈討論；不過美國《ESPN》記者格曼納米(Dave McMenamin)爆料，鵜鶘總管丹普斯(Dell Demps)目前「不接電話」。

戴維斯本周透過經紀人保羅(Rich Paul)拋出「賣我」宣言，除了受限「羅斯條款」的綠衫軍塞爾提克外，各隊都積極計畫搶人，更傳出兩大豪門湖人和尼克已經準備好報價。

湖人自去年夏天就開始有計畫地空出薪資空間，握有不少交易籌碼，包括「球哥」博爾(Lonzo Ball)、庫茲馬(Kyle Kuzma)和英格雷(Brandon Ingram)等潛力小將；加上戴維斯與紫金一哥共用經紀人，詹姆斯(LeBron James)也已明示想和「一眉哥」聯手，湖人被視為是最有利的競爭者。

▲鵜鶘一哥戴維斯請求交易，搭檔哈樂戴表示他能理解。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘一哥戴維斯請求交易，搭檔哈樂戴表示他能理解。（圖／達志影像／美聯社）

不過美國《ESPN》記者格曼納米(Dave McMenamin)報導，鵜鶘總管丹普斯(Dell Demps)不接電話；主帥簡崔(Alvin Gentry)曾在戴維斯請求交易的消息爆出後自信表示，「一眉哥」傷癒後仍計畫在紐奧良打完這個賽季；但才過了2天，他的態度就改變了，他直言不確定「一眉哥」是否還會再為紐奧良打任何一場比賽。

值得一提的是，鵜鶘官方推特也在30日換了封面照，原本戴維斯怒吼圖被移除，換成主戰後衛哈樂戴的照片，並且取消追蹤「一眉哥」的帳號，火速「劃清界線」，這是否意味著他們很快就會送走「一眉哥」，引起了揣測；但同時總管丹普斯卻被爆出不接電話，似乎不急著進行交易。

鵜鶘現在有很多選擇，除了湖人、尼克之外，東區兩大強權暴龍、公鹿也傳出將加入搶人行列，可能會在交易截止日前提供報價。外界普遍認為戴維斯對湖人「最有意思」，還有傳聞指出，他的團隊希望外界了解到一點，就是如果這位25歲全明星前鋒被交易到「其他球隊」，他將不會和該隊續約。

▲鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

▲鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

關鍵字： NBA鵜鶘戴維斯一眉哥湖人
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