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詹皇發文「暴風雨前的寧靜」　華頓稱他狀態超好卻無法復出

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▲湖人一哥在個人IG上更新限時動態。（圖／翻攝自IG／kingjames）

▲湖人一哥在個人IG上更新限時動態。（圖／翻攝自IG／kingjames）

記者游郁香／綜合報導

湖人一哥詹姆斯(LeBron James)自聖誕大戰拉傷鼠蹊部已經整整休養了5周，復出日期一延再延，主帥華頓(Luke Walton)31日受訪時透露，當家一哥在2天前訓練時狀態就非常棒，但他依舊還在傷兵名單上，預計不會在2月1日對快艇一役登場；紫金軍團少了頭號巨星，過去17戰僅拿下6勝。

湖人本季深受傷病困擾，除了詹姆斯已連續因傷缺席了17戰，明星控衛朗多(Rajon Rondo)也休了18場，小將英格雷(Brandon Ingram)7場，「球哥」博爾(Lonzo Ball)和庫茲馬(Kyle Kuzma)各4場，全隊的傷兵合計缺陣場次已達76場，對仍在磨合互相熟悉的新團隊來說相當不利。

在聖誕大戰擊敗衛冕軍勇士，以20勝14敗竄升西區第4後，湖人因折損了一哥詹姆斯，面臨戰績直線下滑的窘境，包括前役遭七六人痛宰16分在內，17戰輸了11場，排名摔出前8。原本傳出「詹皇」可望在2月1日對同城的快艇一役回歸，但賽前一天他還是在傷兵名單上。

▲▼湖人詹姆斯（LeBron James）、庫茲馬（Kyle Kuzma） 。（圖／CFP）

▲湖人深受傷病困擾。（圖／CFP）

詹姆斯近來已恢復高強度的對抗訓練，主帥華頓31日受訪時表示，「他今天看起來很棒，他完成我們菜單上所有的項目，他在2天前訓練時狀況也很好，我們會看看他明天感覺怎麼樣，再從那裡開始。我們會繼續以他將缺席的狀況來做準備，同時期望他恢復健康回歸先發。」

不過華頓並未完全排除詹姆斯下一戰復出的可能性，他表示若紫金一哥明日練習後感覺良好，並獲得醫療團隊「開綠燈」的話，他就能出賽。「詹皇」鼠蹊部的傷勢經過MRI檢查後顯示為「輕微拉傷」，肌肉無結構性損傷，卻意外讓他不斷刷新生涯連續缺陣場次紀錄。

對此華頓再次強調，「這是一個他和訓練師都很注意的傷勢，你不能亂來。當他和他的訓練團隊都有信心他能上場全力拚戰，不會有再次受傷的風險時，他就能回到場上。」

值得一提的是，「詹皇」在31日訓練後更新個人Instagram的限時動態，他上傳了一張自己裸著上身坐在籃下休息的照片並寫著，「暴風雨前的寧靜」，被認為是在指涉湖人將在下周交易截止日前「有動作」；不過據爆料大王「沃神」的消息，紫金軍團急著要趁綠衫軍仍受限「羅斯條款」時，搶先得到25歲全明星戴維斯(Anthony Davis)，但鵜鶘現階段無意與他們進行交易。

▲▼2018年聖誕大賽，湖人vs勇士，詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯在聖誕大戰拉傷鼠蹊部缺陣至今。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James
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