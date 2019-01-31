詹皇夢碎？鵜鶘無意與湖人進行交易　AD恐被冰到本季結束

▲鵜鶘著重長遠計畫，不急著交易戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人急著要趁勁敵塞爾提克受限「羅斯條款」時，搶先得到全明星前鋒戴維斯(Anthony Davis)，但「沃神」在台灣時間31日卻爆料，鵜鶘現階段無意與紫金軍團進行交易，他們專注於長期計畫，「下周四(當地時間)就是交易截止日了，他們非常不可能與其他球隊認真商討交易。」

被視為「一眉爭奪戰」領跑者的湖人，恐難在下周交易截止日前就得到戴維斯，美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)在節目上表示，鵜鶘將會慢慢來，「他們給外界傳達的資訊是：如果你要報價，那就來報價。他們專注於長期計畫，下周四(當地時間)就是交易截止日了，他們非常不可能與其他球隊認真商討交易。」

「沃神」指出，鵜鶘仍想讓戴維斯重回球場，「他們還是希望他能回來，繼續努力爭取季後賽資格，提升球隊實力，他們並不打算在短期內做出交易。」不過鵜鶘30日火速將官方推特封面照上的「一眉哥」移除，甚至取消追蹤紐他，連31日比賽的開場影片中都不見他的身影，切割得非常徹底。

▲鵜鶘開場影片已經把戴維斯移除。（圖／達志影像／美聯社）

但同時又有消息指出，鵜鶘總管丹普斯(Dell Demps)拒接電話，似乎不急著交易。《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)31日進一步在個人推特上披露，「若是2月7日(當地時間)前沒有交易發生，隨著季後賽希望越來越渺茫，鵜鶘將有更大的動機讓戴維斯休戰，以保護他的交易價值為名，而戴維斯自己也會有一樣的考量。」

若等到夏天再交易戴維斯，鵜鶘能多一個交易對象，那就是握有多枚選秀權還有潛力小將的綠衫軍，「沃神」說，「塞爾提克向鵜鶘傳達了訊息：請保持耐心，請等我們。我們陣容中任何人都可以當籌碼，除了厄文(Kyrie Irving)之外。」

「目前鵜鶘處於觀望模式，這大大削弱了湖人在交易截止日前完成交易的可能性，他們現在無意把戴維斯送到湖人。」

▲沃神表示，鵜鶘現階段無意與湖人進行交易。（圖／CFP）