波辛基斯到獨行俠聯手唐西奇　尼克換回史密斯、小喬丹等3將

▲波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自從上季遭逢左膝前十字韌帶傷勢後，紐約新任一哥波辛基斯(Kristaps Porzingis)至今還未復出，他在台灣時間1日與尼克高層會面，表明希望被交易，最終他與其他3名隊友被送到獨行俠，將與超級新人唐西奇(Luka Doncic)聯手；尼克則換回達拉斯2年級潛力新星史密斯(Dennis Smith Jr.)、中鋒小喬丹(DeAndre Jordan)和馬修斯(Wesley Matthews)以及兩個未來首輪選秀權。

2015年首輪第4順位被尼克相中的波辛基斯，過去3季繳出場均17.8分、7.1籃板和1.3助攻，外帶2火鍋的優質數據，被視為大蘋果的新任一哥，無奈他上季在全明星賽前撕裂了左膝前十字韌帶，復原進度緩慢，至今都未回歸；今年7月將成為受限自由球員的他，在1日與尼克高層會面後，提出了交易請求。

據美國《ESPN》報導，尼克聯絡了鵜鶘，想試探以波辛基斯交換紐奧良一哥戴維斯(Anthony Davis)的可能性，但鵜鶘對波辛基斯並不感興趣。最後尼克與近來傳出亟欲拋售2年控衛史密斯的獨行俠進行交易，共7名球員牽涉其中。

尼克送走了波辛基斯、李伊(Courtney Lee)、小哈達威(Tim Hardaway Jr.)和伯克(Trey Burke)等4人，換回史密斯、小喬丹和馬修斯，以及兩個未來首輪選秀權。

據《ESPN》的消息，獨行俠計畫今夏與波辛基斯簽下長約，他們有信心能留下這位23歲明星長人，「他喜歡唐西奇和諾威斯基。」這筆交易讓歐洲兩大籃球新星波辛基斯和唐西奇成了隊友，尼克也因此空出了約7460萬美金的薪資空間，足以讓他們以頂薪簽下兩名超級巨星。

▲史密斯(左)最終仍遭到交易。（圖／CFP）