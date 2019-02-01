一眉哥進入全明星賽替補陣容　羅斯、韋德遺憾落選

▲鵜鶘一哥戴維斯(左)進入西區明星賽替補陣容。 （圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今年全明星賽替補陣容1日出爐，近來拋出「賣我」宣言的鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)生涯第6度入選，他是否會出賽引起關注。比較遺憾的是，本季重生的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)、生涯邁入最終季的韋德(Dwyane Wade)和球迷票選第3高票的超級新人唐西奇(Luka Doncic)皆落選。

NBA官方1日公布了夏洛特全明星賽替補陣容，因右膝股四頭肌肌腱斷裂而提前報銷的溜馬一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)，進入了東區替補陣容，但他無法出賽，將由NBA主席席爾瓦(Adam Silver)指派頂替人選。

其他6位入選東區替補陣容的球星，分別是活塞的葛瑞芬(Blake Griffin)、公鹿米德爾頓(Khris Middleton)、暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)、上季新人王西蒙斯(Ben Simmons)、巫師二哥畢爾(Bradley Beal)和魔術的弗契維奇(Nikola Vucevic)。

▲雷霆一哥衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

西區替補名單則由雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)領銜，這是他生涯第8度入選全明星賽，而高喊「賣我」的鵜鶘一哥戴維斯也擠進名單，但《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)披露，若是「一眉哥」沒在下周交易截止日前被送走，紐奧良恐會讓他休戰到季末，屆時他是否會在明星賽上陣，成了未知數。

其他5位西區替補名單上的球星，包括首度參與全明星賽的金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)、拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)、勇士「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)、馬刺新任領袖艾德里奇(LaMarcus Aldridge)和灰狼雙星之一唐斯(Karl-Anthony Towns)。

比較遺憾的是，本季打出50分感動戰役的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)、迎來生涯最終季的「閃電俠」和球迷票選第3高票的超級新人唐西奇皆落選。

東、西區隊長「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)和詹姆斯(LeBron James)，將在8日挑選自己的全明星隊友，「選人」的過程將會進行直播。

▲溜馬一哥歐拉迪波已報銷 。（圖／達志影像／美聯社）