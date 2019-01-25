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SBL明星賽／黃泓瀚、蔣淯安持續衝　得票攜手破4000

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▲台啤成力煥、蔣淯安、黃泓瀚、周俊三，富邦許晉哲、林書緯。（圖／籃協提供）

▲黃泓瀚在SBL明星賽票選人氣居高不下。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

第16季SBL明星賽票選持續如火如荼進行，透過《ETtoday新聞雲》手機APP投票，眾家球星得票數也持續累積衝高，目前「票王」仍由台啤黃泓瀚以4853票領先群雄，而隊友蔣淯安也憑藉高人氣以4152票排名第2位，兩人也是目前唯二票數突破4000大關者，究竟最終誰能拿下票選第一，球迷可得拭目以待。

自上周末成功「超車」蔣淯安後，台啤2年級前鋒黃泓瀚就一路穩坐票選榜首位，這位「台啤追夢綠」的超高人氣，讓他有望自去年新秀年後，連續兩年成為SBL明星賽前場先發。

節制25日中午12時，黃泓瀚累積得票數已經來到4853票，有望在本周末就朝5000票關卡邁進，雖然才踏入SBL第2季，大瀚的高人氣顯然獲得球迷認可與大量力挺。

至於本季打出問鼎年度MVP水準與身手的台啤主控蔣淯安，目前得票數4152票僅次於黃泓瀚，也是目前唯二票數破4000者，球風充滿拚勁與創意，蔣淯安的高人氣其來有自。

▲台啤蔣淯安、台銀陳昱瑞。（圖／籃協提供）

▲蔣淯安持續穩坐明星賽票選榜第2位。（圖／籃協提供）

值得一提的是，目前票選榜第3名同樣也由台啤球員所拿下，「瘋狂射手」愛德3729票暫居第3位，綠衫軍的高人氣持續。

目前票選榜第4及第5名，則由裕隆呂政儒及璞園簡浩暫時坐穩，呂政儒拿下3327票，簡浩則是3322票，兩人除了極小的差距外，是否能突破台啤前3名封鎖，也值得後續期待。

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▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，3號 王子綱、7號 簡祐哲、5號 愛德（Edvinas Seskus）、14號 蔣淯安、21號 成力煥、32號 塞瑟夫（Igor Zaystev）、總教練 周俊三。（圖／籃協提供）

▲愛德本周票數有望突破4千大關。（圖／籃協提供）

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關鍵字： 明星賽SBL籃球黃泓瀚蔣淯安愛德
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