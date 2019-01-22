運動雲

> >

喬治飆分秀持續　單季第17度「單場30分」超越上季

ETtoday運動雲

▲雷霆喬治、尼克小哈達威。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治本季已經17度單場得分突破30分大關。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

雷霆22日以18分之差痛宰尼克，陣中砍將喬治單場又寫下31分、4籃板、4助攻紀錄，本季至今已經17場單場個人得分突破30分大關，已經改寫上季的11場紀錄，以目前雷霆目前仍有36場例行賽情況來看，喬治很有可能突破2015-16賽季，單季21場得分突破「30+」的個人紀錄。

本季決定續留雷霆效力，喬治即便開季面臨投籃命中率低迷狀況，但隨著賽季逐漸進行，整體手感也逐漸升溫，目前26.8分、7.9籃板、4助攻、2.3抄截，得分、籃板及抄截都是生涯新高表現，也讓人見識到這位全能搖擺人的頂尖身手。

連同此戰在內，喬治本季已經17度單場得分突破30分大關，過去他在2015-16賽季，曾有單季21場得分突破「30+」，2016-17賽季也有19場，目前喬治已經突破上季的11場紀錄，且賽季還有36場情況下，喬治要改寫這項個人紀錄將有濃厚機會。

目前雷霆戰績28勝18敗，例行賽排名高居西區第3位，僅次於勇士及金塊，在喬治及衛斯布魯克(Russell Westbrook)兩人持續火力四射表現下，雷霆後勢絕對值得期待。

▲▼雷霆、衛斯布魯克、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治本季整體表現達到生涯新高。（圖／達志影像／美聯社）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 喬治雷霆NBA籃球衛斯布魯克尼克
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

推薦閱讀

喬治本季第17次飆破30分　雷霆18分差痛宰尼克

林書豪火力回升砍15分　老鷹仍19分遭魔術戲耍

UBA／史無前例0.73秒重賽　國體空中接力絕殺高師大

SBL明星賽／中鋒催票加油　林郅為塞瑟夫土洋人氣對決

熱門新聞

火箭送安東尼到公牛　甜瓜不會為芝加哥出賽湖人仍有興趣

中職／味全龍復活選秀將奪走狀元籤　兄弟：以大局為重

UBA／史無前例0.73秒重賽　國體空中接力絕殺高師大

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

澳網／穿線團隊台灣一人入選　高詩偉狂穿300支球拍

讀者回應

﻿

最新新聞

1林子崴111球生涯首完封

2柯爾讚華頓是最適合執教湖人教練

3爵士柯佛搞烏龍　隊友笑倒在地

4就是不一樣！中信兄弟第一套春訓球衣

5林子崴完封勝　穀保3勝1敗晉級

熱門新聞

1火箭送甜瓜到公牛但恐被釋出

2味全龍7月選秀　兄弟讓出狀元籤

30.73秒重賽　國體空接絕殺高師大

4布斯塔暴怒嗆主審離場

52020東京奧運最終資格賽在台北舉行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

感謝YAMAHA-十年給許多小孩夢想的舞台

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366