喬治飆分秀持續　單季第17度「單場30分」超越上季

▲喬治本季已經17度單場得分突破30分大關。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

雷霆22日以18分之差痛宰尼克，陣中砍將喬治單場又寫下31分、4籃板、4助攻紀錄，本季至今已經17場單場個人得分突破30分大關，已經改寫上季的11場紀錄，以目前雷霆目前仍有36場例行賽情況來看，喬治很有可能突破2015-16賽季，單季21場得分突破「30+」的個人紀錄。

本季決定續留雷霆效力，喬治即便開季面臨投籃命中率低迷狀況，但隨著賽季逐漸進行，整體手感也逐漸升溫，目前26.8分、7.9籃板、4助攻、2.3抄截，得分、籃板及抄截都是生涯新高表現，也讓人見識到這位全能搖擺人的頂尖身手。

連同此戰在內，喬治本季已經17度單場得分突破30分大關，過去他在2015-16賽季，曾有單季21場得分突破「30+」，2016-17賽季也有19場，目前喬治已經突破上季的11場紀錄，且賽季還有36場情況下，喬治要改寫這項個人紀錄將有濃厚機會。

目前雷霆戰績28勝18敗，例行賽排名高居西區第3位，僅次於勇士及金塊，在喬治及衛斯布魯克(Russell Westbrook)兩人持續火力四射表現下，雷霆後勢絕對值得期待。

▲喬治本季整體表現達到生涯新高。（圖／達志影像／美聯社）

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