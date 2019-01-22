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林書豪火力回升砍15分　老鷹仍19分遭魔術戲耍

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▲老鷹林書豪、魔術奧古斯丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹林書豪攻下近4戰個人最高15分，但老鷹仍在主場19分慘敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

即便林書豪砍下近4戰個人最高的15分外帶1籃板、2助攻，但老鷹22日主場迎戰魔術，卻又遭對手內、外線肆虐，魔術主戰長人弗契維奇(Nikola Vucevic)全場狂砍29分、14籃板，帶領魔術以122比103大勝，老鷹不僅慘輸19分，更吞下近期2連敗。

主場迎戰魔術，老鷹開賽打來還有板有眼，半場打完僅以3分差距落後，但第3節魔術火力全開，弗契維奇(Nikola Vucevic)與射手佛尼爾(Evan Fournier)火力全開，魔術單節灌進31分，3節打完就取得13分領先。

老鷹雖在末節一度將比分追近成8分差，但奧古斯丁(D.J. Augustin)飆進關鍵三分球穩定軍心，最終魔術就以19分之差大勝。

林書豪此戰替補上場29分40秒，拿下個人近4戰以來最高的15分外帶1籃板、2助攻，中鋒戴德蒙(Dewayne Dedmon)拿下全隊最高24分、9籃板，新秀主控楊恩(Trae Young)則有21分、6助攻。

贏得漂亮客場勝的魔術方面，弗契維奇拿下29分、14籃板、2火鍋，佛尼爾29分、7助攻，兩人攜手賞給老鷹2連敗。

老鷹輸球後，戰績14勝32敗仍排名東區第12位，魔術20勝27敗則是東區第11位。

▲老鷹林書豪、魔術奧古斯丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧古斯丁末節關鍵三分彈穩住魔術勝果。（圖／達志影像／美聯社）

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