運動雲

> >

SBL／台銀再換洋將　泰勒傷癒2度回鍋效力

ETtoday運動雲

▲▼台銀，泰勒（Joseph Taylor）。（圖／籃協提供）

▲台銀本季將再度找回泰勒效力。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

本季洋將不斷呈現洋將「換了又換」狀況的台銀，21日確定再度進行洋將更替，來台後始終表現不佳的史貝斯，確定遭到撤換。而繼任者不是別人，正是先前台銀找回效力的洋將泰勒，12月回鍋效力僅兩場就大扭負傷的泰勒，留台養傷至今確定2度回鍋台銀效力，本周就將重新披掛上陣。

台銀21日確定再度進行洋將更換，將來台後表現始終差強人意的史貝斯撤換，重新找回泰勒效力。

史貝斯來台效力台銀6戰，平均僅有15.3分、6.7籃板、1.3抄截、1.2阻攻，與台銀教練團期望的強有力禁區攻守有段不小落差，因此確定走人。

而台銀繼任洋將，正是先前在12初曾回鍋效力的泰勒，第10季曾於SBL拿下年度抄截王及扣籃大賽冠軍的泰勒，首度回鍋兩戰雖有19分、8籃板、3.5助攻的表現，但12月7日對上裕隆之戰意外腳踝大扭，台銀雖讓他養傷至1月初，但由於傷勢仍未見好轉，因此選擇換人。

但泰勒至今仍留台休養並自主訓練，先前也曾投入金酒訓練，但最終未能獲得留用。台銀在史貝斯表現不佳情況下，也選擇再度找回泰勒，他已於今日上午正式報到練球。

不過隸屬於公家單位的台銀，更換洋將需要繁瑣手續，因此這次再換洋將，也可能用光本季更換洋將「額度」，接下來泰勒與天使的組合，很可能就將撐完整個賽季，兩人接下來能否讓目前戰績墊底的台銀起死回生，也是球季中、後半段值得觀察重點。

▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，2號 陳昱瑞、8號 史貝斯（Antwan Space）、11號 天使（Angel Nunez）、68號 張博勝、總教練 韋陳明。（圖／籃協提供）

▲史貝斯表現不如預期，確定遭到撤換。（圖／籃協提供）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 台銀洋將泰勒史貝斯SBL籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

痴漢攻陷北捷？捷運熱褲妹「霸氣坐姿」登日網 引3000網友熱議

推薦閱讀

SBL明星賽／黃泓瀚超車成票王　票選前3名台啤全包

SBL／蔡文誠2000籃板達標　許晉哲：非一般本土能達成

SBL／蔡文誠2000籃板領勝　裕隆李啟億、桑尼遭趕出場

SBL／璞園強森帶傷仍要拚　麥班達：他把輸贏當一回事

熱門新聞

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

中職／林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右　

洋基交易葛雷「延遲」　因紅人無法完成延長合約

中職／鄭凱文減薪剩50萬月薪　陳文杰、陳柏豪加薪

澳網／被謝淑薇打到洩氣摔拍　　大坂直美：不知球會打到哪

中職／兄弟球探擴編3人　鄭凱應轉任正職

讀者回應

﻿

最新新聞

1台籃經典　三民五虎各擁一片天

2陳江和引退　彭政閔不捨：心情複雜

3生涯最後一年？彭政閔要樹立恰恰障礙

4林智勝明年留不留　兄弟看這兩天

5味全龍重返中職　張泰山：龍要起飛了

熱門新聞

12020東京奧運最終資格賽在台北舉行

2林智勝簽下1加1年合約　月薪約40萬

3交易葛雷延遲　因紅人延長合約

4鄭凱文50萬　陳文杰陳柏豪加薪

5大坂直美：不知謝淑薇球打到哪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366