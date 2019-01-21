SBL／台銀再換洋將　泰勒傷癒2度回鍋效力

▲台銀本季將再度找回泰勒效力。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

本季洋將不斷呈現洋將「換了又換」狀況的台銀，21日確定再度進行洋將更替，來台後始終表現不佳的史貝斯，確定遭到撤換。而繼任者不是別人，正是先前台銀找回效力的洋將泰勒，12月回鍋效力僅兩場就大扭負傷的泰勒，留台養傷至今確定2度回鍋台銀效力，本周就將重新披掛上陣。

台銀21日確定再度進行洋將更換，將來台後表現始終差強人意的史貝斯撤換，重新找回泰勒效力。

史貝斯來台效力台銀6戰，平均僅有15.3分、6.7籃板、1.3抄截、1.2阻攻，與台銀教練團期望的強有力禁區攻守有段不小落差，因此確定走人。

而台銀繼任洋將，正是先前在12初曾回鍋效力的泰勒，第10季曾於SBL拿下年度抄截王及扣籃大賽冠軍的泰勒，首度回鍋兩戰雖有19分、8籃板、3.5助攻的表現，但12月7日對上裕隆之戰意外腳踝大扭，台銀雖讓他養傷至1月初，但由於傷勢仍未見好轉，因此選擇換人。

但泰勒至今仍留台休養並自主訓練，先前也曾投入金酒訓練，但最終未能獲得留用。台銀在史貝斯表現不佳情況下，也選擇再度找回泰勒，他已於今日上午正式報到練球。

不過隸屬於公家單位的台銀，更換洋將需要繁瑣手續，因此這次再換洋將，也可能用光本季更換洋將「額度」，接下來泰勒與天使的組合，很可能就將撐完整個賽季，兩人接下來能否讓目前戰績墊底的台銀起死回生，也是球季中、後半段值得觀察重點。

▲史貝斯表現不如預期，確定遭到撤換。（圖／籃協提供）

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