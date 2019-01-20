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SBL／本季原要放棄籃球　陳文宏拚出生涯新高19分圓夢

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▲金酒陳文宏、璞園強森、陳冠全。（圖／籃協提供）

▲陳文宏原本在本季開打前就要放棄SBL，但堅持讓他終於打出SBL最佳表現。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

「本來這季開打前，我想要放棄不打SBL了！但因為心裡還是很愛籃球，也很感謝球團願意讓我留下來。」金酒前鋒陳文宏如此說道，這位向來被視為「防守組」的SBL 4年級生，20日對上璞園之戰猛砍生涯新高19分，全場5次三分球出手全數命中，陳文宏賽後笑說，「終於證明了，我有能力能在這個聯賽存活。」

全場狂飆SBL生涯19分，包括三分球5投俱中，第3節個人獨拿14分拉開領先差距，陳文宏此戰面對璞園不只防守端表現稱職，就連進攻火力也呈現大爆發，幫助金酒賞給璞園4連敗。

賽後金酒執行教練吳俊雄表示，「以團隊來說，陳文宏的發揮當然讓我們多了一名可用之兵，但私心來說，我身為學長(強恕)，當然開心看到自己學弟能有好表現。」

事實上，陳文宏在本季開打前，一度想要放棄離開SBL舞台，「原本我真的不想打了，但心裡還是很愛籃球，也很感謝球團願意讓我留下。我打SBL從來沒拿過這麼多分，第3節真的球一投出去，我就知道一定會進。」

此戰替璞園攻下18分、7籃板的主力長人陳冠全，昔日也曾效力金酒，賽後他就透露，「從來沒看過文宏這麼準過，印象中好像有一次，但那次是練球！」

事實上，金酒的「強恕幫」除了教頭吳俊雄，本季也多了轉隊而來的主力後衛于煥亞，兩人也對於陳文宏的表現有直接肯定，陳文宏自己就表示，「有他們在，我真的比較心安，今天這場比賽我也算證明自己，真的有在SBL生存的能力了。」

▲金酒陳文宏、璞園強森、陳冠全。（圖／籃協提供）

▲陳文宏砍下生涯新高19分。（圖／籃協提供）

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關鍵字： 陳文宏金酒SBL吳俊雄籃球
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