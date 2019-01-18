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SBL／脫掉頭帶束縛　蔣淯安下半場改運飆分

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▲台啤王皓吉、蔣淯安，璞園強森、凱爾、簡浩。（圖／籃協提供）

▲蔣淯安下半場脫掉頭帶改運飆分。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

整個上半場都受制於璞園的強勢壓迫防守，3次出手全數落空，但台啤主控蔣淯安下半場決定脫掉頭帶束縛，果然也改運連拿關鍵9分助勝。蔣淯安賽後透露，「原本戴頭帶是避免傷口受到影響，上半場受到璞園嚴防，正好也改改運氣，才決定拿掉頭帶。」

12月中才在彰化遭對手擊中額頭濺血，送醫縫了9針的蔣淯安復出球場後，為了避免傷口再次碰撞，都以配戴頭帶的新造型上陣。

但此戰上半場受到璞園嚴加看管情況下，蔣淯安手風極為不順，個人得分甚至掛零，這也讓他下半場決定拿掉頭帶，以原本熟悉的方式上場，果然在下半場拿下關鍵9分，幫助台啤後來居上逆轉勝。

蔣淯安賽後笑說，「璞園此戰防守確實很強勢，彭俊諺上半場幾乎不讓我接球，原本我戴頭帶是為了汗水一直碰到傷口，但剛好目前傷口癒合差不多，下半場也希望改個運氣，所以就決定拿掉頭帶。」

但蔣淯安也強調，「經過中場教練交代防守溝通要明確，下半場交換防守做得不錯，才有辦法轉換快攻贏球。我自己也靠著更多傳切，來製造得分。」

蔣淯安此戰拿下9分，全數在下半場得到，另有7籃板、3助攻、1抄截。

▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，3號 王子綱、7號 簡祐哲、5號 愛德（Edvinas Seskus）、14號 蔣淯安、21號 成力煥、32號 塞瑟夫（Igor Zaystev）、總教練 周俊三。（圖／籃協提供）

▲前段時間額頭受傷的蔣淯安都以頭帶造型上場。（圖／籃協提供）

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關鍵字： 蔣淯安台啤籃球SBL
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