SBL／王皓吉猛投生涯新高19分　蔣淯安解頭帶束縛領勝

▲台啤王皓吉大膽搶投領勝，個人也轟下SBL生涯新高19分。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

近6戰苦吞5敗的台啤，18日交手本季狀態始終起伏不定的衛冕軍璞園，此戰台啤徹底掌握璞園針對4號位置「放投」做法，王皓吉替補貢獻生涯新高19分外帶4籃板、2火鍋，加上蔣淯安下半場解開頭帶「束縛」貢獻9分、7籃板、3助攻，台啤克服一度10分落後，最終85比78逆轉擊敗璞園。

開賽璞園依舊發揮招牌快速球風，單打本領犀利的璞園強森首節就灌進11分，搭配施晉堯也有9分進帳，撐起璞園半邊天。但台啤也有「瘋狂射手」愛德撐場，首節打完台啤還以1分領先。

不過第2節璞園開始拉開領先優勢，施晉堯遠投近切不斷，幫助璞園取得半場最大10分領先，上半場打完璞園以44比36超前。

但台啤第3節展開猛烈反撲，目前在明星賽暫居「票選人氣王」的蔣淯安三分冷箭命中，加上愛德抄截快攻，綠衫軍一波10比0攻勢，反以兩分超前。

眼見領先優勢不再，璞園終於覺醒，凱爾、簡浩連續兩記三分命中，助璞園找回氣勢，但台啤黃泓瀚抄球快攻得手，又讓台啤以5分超前，此戰手感火燙的王皓吉與璞園強森此節終了前又三分互飆，3節打完台啤僅以1分領先。

末節雙方仍是持續拉鋸，蔣淯安飆進超高難度三分，但璞園也靠強森持續單打追分，終場前2分30秒，蔣淯安再度中距離冷箭命中，隨後黃泓瀚再度妙傳王皓吉得手，台啤在終場前1分46秒以6分超前。

璞園強森隨後以三分球追分回應，但台啤掌握進攻主導權，塞瑟夫終場前25.6秒兩罰俱中，璞園最終追分未果，台啤就以7分驚險收勝。

台啤王皓吉此戰替補表現出色，攻下SBL生涯新高19分外帶4籃板、2阻攻，愛德拿下16分、9籃板、8助攻全面數據，蔣淯安9分全數於下半場拿下，另有7籃板、3助攻、1抄截。

璞園強森拿下全場最高28分，施晉堯13分、簡浩16分。而主戰中鋒凱爾則持續低迷，全場5分另有10籃板、4助攻、3阻攻。

▲璞園強森此戰仍轟下全場最高28分。（圖／籃協提供）

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