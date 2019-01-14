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WSBL／台電女籃新氣象　電信教練團全換加文祺回歸

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▲WSBL第14季開季記者會，眾家好手展現SHERO活力。（圖／籃協提供）

▲文祺(右)鳳還巢電信女籃，重新回歸WSBL舞台。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

上季寫下「單季18場全敗」的難堪紀錄，台電女籃本季仍由林紀妏擔綱總教練情況下，整體戰力流失不少，主力前鋒郭佳紋必須有更多挺身而出表現，才能幫助球隊嘗到勝利滋味。至於中華電信部分，本季教練團陣容大搬風情況下，回鍋的老將「籃球精靈」文祺能否帶來足夠經驗值與戰力，是值得觀察之處。

雖然上季最終都無緣年度冠軍戰，但電信與台電女籃本季卻各自有著需要面對的重要課題。電信方面，兩名主力要角王維琳、陳晏宇西進挑戰WCBA，另一名主力控衛楊淑淨離隊，但找回的文祺、徐千惠等老經驗戰將，預料仍將有一定的戰力補強。

但電信另一大不確定因素則是教練團的大幅異動，原教頭柯孟儀離隊後，目前改由梁嘉音擔任總教練、執行教練則為黃曉潔，其餘包括助理教練、體能訓練乃至於防護員都全面換新，對於電信女籃來說，是個全新氣象的開始。

「籃球精靈」文祺的回歸，對於目前普遍年齡偏低的WSBL來說，可說是另一個有趣的組合，曾是台灣女籃界最炙手可熱的超級後場大將，文祺此次回鍋WSBL，球迷也可見識到她久違的場上風采，相信也是本季電信的一大看點所在。

反觀上季一勝難求的台電，本季也將是總教練林紀妏帶隊的第2個賽季，對於台電女將們來說，上季球隊得分最高，平均有15.5分、4.7籃板、1.2助攻的張詩婕退休後，加上林仙芳轉戰WCBA、張家菱離隊後，球隊後場戰力可說大幅流失，球隊新生代主力射手郭佳紋很可能也得負擔部分供輸責任，後場戰力的不足，對台電顯然將是最大考驗。

相形之下，台電雖然在前鋒及中鋒人手上較為充裕，但整體戰力與其他3隊相比，仍然有許多可以努力的進步空間，本季能否突破上季的全敗魔咒，在林紀妏更加了解團隊習性後，相信會是台電女將們努力的重要課題。

▲WSBL第14季開季記者會，眾家好手展現SHERO活力。（圖／籃協提供）

▲本季郭佳紋有機會成為台電攻守的要角核心。（圖／籃協提供）

關鍵字： WSBL國泰林育庭黃鈴娟電信文祺
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