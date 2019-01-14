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WSBL／第14季新女力報到　老將、新秀攜手彌補西進空缺

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▲WSBL第14季開季記者會，眾家好手展現SHERO活力。（圖／籃協提供）

▲WSBL第14季14日登場，本季眾多好手西進後的戰力洗牌是最大看點。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

第14季WSBL女子超級籃球聯賽將於14日晚間登場，本季無論從轉播、行銷方面，都展現煥然一新氣勢，希望讓女籃關注度再獲得有效提升。另外在球賽本質面上，各隊戰力也明顯出現大洗牌狀況，包括明星老將回歸、台北世大運國手群加入，期待能在眾多好手出走「西進」WCBA情況下，填補戰力空缺。

今晚將於台北體育館(紅館)登場的第14季WSBL，最大焦點就是本季多達12位國手級戰將，選擇西進投入中國WCBA職業籃球聯賽後，各隊戰力面臨重整補強，確實對於戰局有更大的不確定性。

以台元女籃為例，陣中兩大主力戰將吳盈潔、劉希曄都轉戰WCBA情況下，球隊最仰賴的兩支進攻箭頭離隊，勢必對戰力造成不小衝擊，備受期待的2年級生彭曉彤能否持續成長茁壯，也成為台元最大看點。

▲WSBL第14季開季記者會，眾家好手展現SHERO活力。（圖／籃協提供）

▲文祺回到WSBL賽場，期待用經驗值帶給球迷更多觀戰感動。（圖／籃協提供）

另外，眾多國手級女將紛紛出走，對於WSBL本身的比賽精采度是否造成影響，也值得後續觀察。不過包括電信女籃找回34歲的「籃球精靈」文祺及徐千惠，還有國泰包括黃鈴娟、陳薇安、羅蘋、黃柔甄4名昔日台北世大運國手入隊，也為本屆聯賽提供更多「換血」新意。

當然，包括王維琳、陳晏宇等人氣度極高的好手不在國內最高等級聯賽效力，新世代球星的培養與成長，肯定需要更多時間磨合，但本季WSBL從季前的行銷宣傳，就展現與過往極為不同的積極度，加上轉播單位例行賽場場直播作法，確實讓人看見「女籃動起來」的誠意，希望能迎接更多球迷買單入場。

過往國內女籃在缺乏曝光、行銷情況下，仍有為數不少的死忠球迷力挺，本季WSBL更是具有承先啟後之勢，期待能贏得更多球迷喝采與掌聲。

▲▼ 國泰女籃第13屆WSBL奪冠，黃凡珊（5號）總冠軍MVP。（圖／籃協提供）

▲WSBL長年霸主國泰，本季也將面臨眾多好手流失的考驗。（圖／籃協提供）

關鍵字： WSBL國泰林育庭黃鈴娟電信文祺
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