SBL／雙洋前鋒效益大　賈西亞、米歇爾成富邦飆勝連線

▲米歇爾的強大運動能力，是本季至今最可怕的防守利器。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

在「賈西亞主攻、米歇爾主守」的基本架構下，富邦勇士近8戰拿下7勝，排名已經攀升到例行賽第3位。對於勇士主帥許晉哲來說，如何讓兩名靈活性兼備的長人開始懂得「互傳」，產生更強大的連線化學效應，則是富邦接下來更上層樓的重要課題。

上季就一路挺進最後的年度總冠軍戰，富邦本季在雙洋將新制下，一度因洋將狀況頻頻，導致戰績不如預期，但在賈西亞、米歇爾確定到位後，近8戰拿下7勝，兩名靈活前鋒型長人的搭配，也展現出越來越好默契。

13日擊敗例行賽龍頭金酒之戰，米歇爾21分、14籃板、3抄截、5阻攻最佳，賈西亞也有21分、5籃板、2阻攻進帳，兩人在場上更有妙傳助攻「空中接力」爆扣美技，默契度似乎是越來越高。

對此米歇爾說，「我愛賈西亞！我們在場外也是好朋友，他是我最好的兄弟。現在我們就是確實執行教練的戰術計畫，希望再找回一波連勝的感覺。」

富邦總教練許晉哲則強調，「米歇爾很能跳，有告訴賈西亞要盡量傳，我的理想狀況是兩人每場加起來要有5次助攻，希望培養兩人互傳的意識。」

不過談到兩人合體的強大威力，許晉哲則認為，「目前各隊洋將名單，包括台啤愛德、達欣梅奧以及璞園強森都還是小號洋將，表現也都相當亮眼，在對位上富邦的兩名長人不一定就能佔到便宜。」

富邦目前戰績上升到10勝8敗，戰績僅次於金酒、裕隆排名例行賽第3位。

▲賈西亞在體能逐漸恢復後，場上效益值更加突顯。（圖／籃協提供）