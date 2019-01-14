運動雲

> >

SBL／雙洋前鋒效益大　賈西亞、米歇爾成富邦飆勝連線

ETtoday運動雲

▲富邦賈西亞、米歇爾，金酒于煥亞。（圖／籃協提供）

▲米歇爾的強大運動能力，是本季至今最可怕的防守利器。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

在「賈西亞主攻、米歇爾主守」的基本架構下，富邦勇士近8戰拿下7勝，排名已經攀升到例行賽第3位。對於勇士主帥許晉哲來說，如何讓兩名靈活性兼備的長人開始懂得「互傳」，產生更強大的連線化學效應，則是富邦接下來更上層樓的重要課題。

上季就一路挺進最後的年度總冠軍戰，富邦本季在雙洋將新制下，一度因洋將狀況頻頻，導致戰績不如預期，但在賈西亞、米歇爾確定到位後，近8戰拿下7勝，兩名靈活前鋒型長人的搭配，也展現出越來越好默契。

13日擊敗例行賽龍頭金酒之戰，米歇爾21分、14籃板、3抄截、5阻攻最佳，賈西亞也有21分、5籃板、2阻攻進帳，兩人在場上更有妙傳助攻「空中接力」爆扣美技，默契度似乎是越來越高。

對此米歇爾說，「我愛賈西亞！我們在場外也是好朋友，他是我最好的兄弟。現在我們就是確實執行教練的戰術計畫，希望再找回一波連勝的感覺。」

富邦總教練許晉哲則強調，「米歇爾很能跳，有告訴賈西亞要盡量傳，我的理想狀況是兩人每場加起來要有5次助攻，希望培養兩人互傳的意識。」

不過談到兩人合體的強大威力，許晉哲則認為，「目前各隊洋將名單，包括台啤愛德、達欣梅奧以及璞園強森都還是小號洋將，表現也都相當亮眼，在對位上富邦的兩名長人不一定就能佔到便宜。」

富邦目前戰績上升到10勝8敗，戰績僅次於金酒、裕隆排名例行賽第3位。

▲富邦賈西亞、米歇爾，金酒于煥亞。（圖／籃協提供）

▲賈西亞在體能逐漸恢復後，場上效益值更加突顯。（圖／籃協提供）

關鍵字： 米歇爾賈西亞富邦勇士SBL籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

推薦閱讀

SBL／米歇爾成「最強防守武器」　富邦斬斷金酒3連勝

SBL／升格史上總得分王　呂政儒下一步將成5000分先生

SBL／桑尼傷勢不排除換人　李啟億坦言「3洋將」機率低

SBL／呂政儒登基SBL總得分王加持　飆28分領灌台啤

熱門新聞

中職／鼓勵選手勇於發問　陳瑞昌採用開放式教學

中職／與郭泓志鬧翻被交易？　倪福德說明：一頭霧水

中職／廖健富薪水3級跳為父母買房　休季自聘訓練師

中職／喜歡統一獅年輕氛圍　江奕昌感受凝聚力

中職／西武巨蛋整修　雙獅交流賽改到高知

中職／引導贏球的就是好捕手　古久保為富邦帶日式訓練

讀者回應

﻿

最新新聞

1澳網觀戰10大焦點人物（下）

2詹姆斯預計休到2月底或更久

3續留史博威　洪總：已經有感情了

4小瑞佛斯坦言曾想為家鄉魔術效力

5沒有人嫌冠軍多！劉玠廷：3連霸

熱門新聞

1鼓勵勇發問　陳瑞昌採開放式教學

2與郭泓志鬧翻被交易　倪福德親自說明

3廖健富為父母買房　休季聘訓練師

4統一年輕氛圍　江奕昌感受凝聚力

5西武巨蛋整修　雙獅交流賽改高知

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

猛龍過江雙吳出擊

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366