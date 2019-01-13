SBL／桑尼傷勢不排除換人　李啟億坦言「3洋將」機率低

▲桑尼才剛剛拿下SBL的12月MVP，但背傷反覆狀況令裕隆相當頭大。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

雖然13日在呂政儒正式登基成為SBL史上「總得分王」，加上另一洋將道森單場演出33分、21籃板加持下，裕隆驚險逆轉擊敗台啤。但裕隆陣中王牌洋將桑尼的下背部傷勢反覆，確實讓執行教練李啟億傷透腦筋。李啟億透露將與球團、桑尼3方進行最後討論，決定桑尼去留問題，但現階段啟用「3洋將」機率極低。

連續第2周因下背部傷勢缺陣，桑尼即便開始參與球隊練球，甚至賽前也進行熱身練投，但傷勢始終反覆情況下，仍無法披掛上陣效力。

對於桑尼的棘手背傷狀況，李啟億確實傷透腦筋，他也坦言確實有「考慮換人」念頭。

李啟億表示，「主要還是球團有既定預算問題，今晚或明早就會和球隊高層、桑尼本人3方討論，決定該怎麼做。當然也不希望放走桑尼讓別隊簽走，若他傷勢短期內恢復，貿然終止合約會變成各隊都能搶人，這是我的最大顧慮。」

桑尼日前經過MRI檢查，確定並無大礙，但背部肌肉不適狀況究竟何時能夠恢復上場，至今仍無明確時間表。李啟億也直言，「現行狀況下，我們不太可能採取3洋將模式，還是會先確定桑尼的個人意願，如果他覺得能夠上場，當然希望他能持續效力。」

桑尼本季堪稱SBL最耀眼洋將，目前平均繳出24.3分、14.2籃板都是裕隆最佳，個人也剛剛獲選SBL的12月最有價值球員，頂尖身手與老練經驗值，確實是歷年來SBL洋將的頂尖水準。

▲桑尼本季無論數據表現及場上經驗值，都是頂尖洋將水準。（圖／籃協提供）