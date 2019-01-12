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SBL／呂濟而穿柯瑞新鞋　飆本季新高18分領勝

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▲達欣呂濟而、麥克連，台銀韋陳明。（圖／籃協提供）

▲呂濟而穿柯瑞新鞋，狂飆本季個人新高18分。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

穿著NBA天王球星柯瑞(Stephen Curry)最新款「Heart of the Town」配色球鞋，達欣呂濟而12日面對台銀之戰果然上演飆分秀，全場9投8中拿下本季個人最佳，也是生涯次高的18分，搭配雙洋將麥克連22分、13籃板、梅奧16分、12籃板，達欣最終以99比81大勝，也賞給台銀本季最長的9連敗。

近況低迷的台銀，昨日又折損老將射手陳順詳後，此戰賽前已處於8連敗。此戰開賽達欣又頻頻上演招牌快攻轉換，加上中鋒麥克連有效宰制禁區，可說是一路壓著台銀打。

此戰穿著柯瑞6代最新全紅配色球鞋上陣，達欣後衛呂濟而開賽火力就持續兇猛，若非最後一記切入上籃失手，差點就要成為單場「百分百命中率男」。

▲達欣呂濟而、麥克連，台銀韋陳明。（圖／籃協提供）

▲達欣洋將麥克連此戰完全宰制禁區。（圖／籃協提供）

全場呂濟而9投8中，貢獻兩記三分彈在內的本季新高(也是生涯次高)18分，末節幫助老虎軍團一度領先多達23分，最終也已18分之差輕鬆取勝。

賽後呂濟而強調，「主要是麥克連在禁區產生強大牽制力，讓我有了很多良好的切入機會，加上我們此戰打雙控衛模式，快攻命中率自然很高。」

輸球的台銀則苦吞本季最長9連敗，選秀狀元陳昱瑞拿下13分、3籃板、2助攻，范士恩也有12分、8籃板、1火鍋的不錯表現，但賽後范士恩仍自責表示，「被麥克連抓了太多籃板，沒能有效的牽制住他。」

球隊苦吞9連敗，台銀總教練韋陳明則表示，「每項數據都贏不了，輸球是必然，加上洋將關鍵時刻無法挺身而出，還得再持續溝通。」

▲達欣呂濟而、麥克連，台銀韋陳明。（圖／籃協提供）

▲台銀苦吞本季最長9連敗。（圖／籃協提供）

關鍵字： 呂濟而達欣SBL麥克連梅奧籃球
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