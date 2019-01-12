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JHBL／男籃8強5隊出線　明仁對決金華吸睛

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▲JHBL金華黃以喆、明仁宋昕澔。（圖／高中體總提供）

▲明仁宋昕澔是本屆JHBL最火燙射手。（圖／高中體總提供）

體育中心／綜合報導

107學年度JHBL國中籃賽男甲級12強複賽大勢明朗，上季前三名北市金華、苗栗明仁、北市永吉，以及資格賽晉級的大黑馬中市神岡、花蓮自強，11日都再輕闖一關，同以4連勝提前拿到八強門票，最後一張直接晉八強的入場券，12日將由北市信義、竹縣員東、南市太子三搶一，但最看好信義。

分在B組的金華，11日105：71輕取太子，複賽4連勝、加上預賽3連勝、跨3季23連勝，持續前進，但連勝紀錄12日將受到第一波挑戰，傍晚4時40分在師大附中體育館，與明仁爭B組第一，輸贏雖無關八強，卻決定金華的連勝能否持續，乃至是面子問題，及4月總決賽的氣勢延伸。

雙方看板球星金華「一哥」黃以喆、明仁宋昕澔的一對一對決，未演先轟動。黃以喆重申，拋開上季他跟隨學長奪回失去2年的王座，本季冠軍及二連霸要靠自己打造，特別是如無意外，6月畢業後，計畫赴美讀書、打球，因而率金華完成衛冕，漂亮ending是不二目標，至於可連勝到第幾場，不刻意設定，但能贏肯定要贏，12日與能仁再卯上，當然不例外。

大會第一射手宋昕澔說，等這一天已很久，複賽除拚晉八外，另一任務就是要中斷金華的連勝，11日金華已如願23連勝，應該夠了，12日要由明仁來終結。

至於女子組甲級12強方面，女甲級12強預賽，尋求四連霸、隊史第11冠的衛冕軍南市永仁、上季第三北市民族、第八苗栗大倫，11日都輕騎再過一關，繼宜蘭員山後，3隊也都取得八強門票，最後2張直接晉八的入場券，B組宜蘭復興、南市太子二搶一，A組高市普門、北市實踐、石牌三搶一。

▲JHBL金華黃以喆、明仁宋昕澔。（圖／高中體總提供）

▲金華黃以喆本季將扛起球隊主將角色。（圖／高中體總提供）

關鍵字： JHBL籃球國中籃球聯賽UA金華黃以喆
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