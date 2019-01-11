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SBL／有強森就是完勝不敗　璞園喜迎本季最長4連勝

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▲台銀韋陳明、天使、史貝斯，璞園強森。（圖／籃協提供）

▲強森到來後，璞園至今不敗喜迎4連勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

有了NBA等級的頂尖洋將強森，璞園團隊戰力果然大大提升！11日面對賽前同樣處於6連勝高峰的強敵富邦勇士，強森全場又轟下22分、5助攻，搭配簡浩、陳堅恩板凳殺出各拿15分，璞園最終艱辛95比90勝出，除了終止勇士軍團這波6連勝，衛冕軍也喜迎本季最長4連勝。

開賽勇士由「3連星」林書緯加上賈西亞、米歇爾搶分，3人包辦首節團隊24分當中的22分，但璞園也有陳堅恩、簡浩板凳殺出合拿18分，幫助球隊以29比24領先。

第2節富邦由米歇爾主打禁區，但璞園仍以團隊攻勢應戰，半場打完仍以7分壓制勇士軍團。3節末段璞園強森又是連續強勢單打，包含此節終了前24.6秒一次三分打建功，幫助璞園8分超前。

末節強森又是火力全開，遠投近切無往不利，領先瞬間擴大至14分之多，富邦教頭許晉哲急喊暫停後，洪志善、蔡文誠連續3記三分長射，再度將落後拉回僅5分。

蔡文誠再度快攻切得手，終場前3分15秒，富邦追成僅兩分差距，但兩隊隨後陷入得分乾旱期，直到林耀宗籃下放進關鍵兩分，才讓璞園要回4分領先。終場前30.5秒，陳堅恩、吳家駿4罰3中穩定軍心，最終璞園就以5分之差帶走勝利。

璞園強森全場貢獻22分、5助攻、2抄截，陳堅恩15分、5籃板、3助攻，簡浩也有15分、4籃板、2抄截。

▲璞園簡偉儒、簡浩、凱爾、麥班達。（圖／籃協提供）

▲簡浩板凳殺出，替璞園拿下本季最長4連勝。（圖／籃協提供）

關鍵字： 璞園強森簡浩陳堅恩籃球SBL
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