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SBL／NBA等級不用磨合期　璞園強森勇奪單周最佳球員

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▲璞園強森、麥班達，裕隆道森、桑尼。（圖／籃協提供）

▲強森幫助璞園3連戰全勝，個人也榮獲單周最佳球員肯定。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

身為具有NBA共3個賽季及歐、亞多國聯賽資歷的頂級洋將，璞園強森(Orlando Johnson)來台登場首周，就讓國內球迷見識到何謂頂尖身手。強森上周在璞園3連戰繳出23.7分、7.3籃板、3.7次助攻的優質表現，更幫助璞園拿下本季首度3連勝，本季勝率重回5成，強森精彩表現也榮獲單周MVP肯定。

上周璞園經歷艱困的3連戰考驗，但最終團隊拿下本季首度的漂亮3連勝，其中最大主因自然就是來台後首度登場的強森，來台首周錯過登錄時間的強森，上周終於披掛上陣，也讓外界見識到他的NBA等級身手。

強森3戰平均上場僅25分鐘，就能拿下23.7分、7.3籃板、3.7次，精采表現就連璞園總教練麥班達都表示，「這就是強森的水準，能夠快速適應我們的團隊。」

初來乍到便奪聯盟單週最有價值球員，強森表示：「感謝大家對我的肯定，很高興可以再次回到球場，在這個高水準的比賽中打球，也很開心能夠幫助璞園拿下這週的勝利！」

身為衛冕軍，璞園在強森到來後強勢取得3連勝，目前8勝8敗戰績重回5成，暫時名列例行賽第5位。

▲台銀韋陳明、天使、史貝斯，璞園強森。（圖／籃協提供）

▲強森驚人彈性也時常上演爆扣美技。（圖／籃協提供）

關鍵字： 強森溜馬NBA璞園SBL麥班達
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