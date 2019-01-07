WSBL／「SHERO」女力出擊　文祺回歸貢獻經驗值

▲「籃球精靈」文祺(右)本季重返WSBL賽場加盟電信女籃。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

雖然多位女籃好手西進挑戰WCBA，但即將於1月14日正式點燃戰火的第14季WSBL聯賽，仍然充滿眾多看點及嶄新嘗試，其中在挑戰WSBL后冠9連霸的國泰女籃，就補進黃鈴娟為首的4名世大運女籃國手，而電信則迎回34歲的「籃球精靈」文祺，希望藉由其豐沛經驗，幫助陣中年輕小將們獲得更多成長。

下周1將於台北體育館(紅館)登場的第14季WSBL聯賽，本季重新包裝登場，不僅將有全新官網、LINE帳號及相關周邊商品登場，各隊在戰力變動上也出現極大改變，雖然有多位國手級戰將西進挑戰WCBA，但也有老、中、青3代的好手加入WSBL這個大家庭。

開季記者會以「鋼鐵人」風格登場的國泰主力後衛「小丁」林育庭就表示，「本季球隊補進黃鈴娟、陳薇安、黃柔甄、羅蘋等台北世大運的國手同梯，彼此之間的默契絕對沒問題，這也讓自己想起了過去在文化女籃的連霸時期。」

另外在電信女籃方面，雖然陣中前、後場兩大支柱王維琳、陳晏宇攜手轉戰WCBA四川女籃，但本季球隊迎回了文祺、徐千惠等戰將，實力依舊不容小覷。

重返WSBL舞台的「籃球精靈」文祺就說，「能回到WSBL這個舞台相當開心，且聯賽的整體包裝與宣傳都看得出更加用心。」

身為陣中老將的文祺也強調，「自己和年輕球員之間沒有隔閡，平時相處本來就不應該有距離，但上了場比賽就得拿出認真態度。」

▲台北世大運4名國手黃鈴娟(右起)、陳薇安、羅蘋、黃柔甄本季攜手投入國泰女籃。（圖／籃協提供）