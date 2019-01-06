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SBL／裁判賽後不握手就跑　周俊三怒批：出來面對

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▲台啤周俊三、蔣淯安、璞園強森。（圖／籃協提供）

▲台啤教頭周俊三怒批裁判賽後不握手行為。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新竹報導

6日的SBL新竹例行賽很不平靜！台啤與璞園之戰又是技術犯規滿天飛，賽後3位執法裁判與臨場技術委員更是直接「走人」，無視雙方總教練的握手致意傳統。台啤總教練周俊三記者會上直接怒批，「裁判跑了不握手，希望SBL聯賽要出來面對，我對裁判這樣的舉動表達強烈抗議！」

台啤、璞園此戰交手同樣打來激烈，璞園一度取得雙位數領先下，末節最後2分30秒內數度被台啤追成僅3分差，雙方此時肢體碰撞也更加激烈，隨後共計蔣淯安、周俊三、張羽霖都被吹技術犯規，台啤最後14.9秒雖靠周伯勳三分球追成3分差，但最終璞園仍驚險以79比83收勝。

但比賽結束後，雙方教練團與裁判仍出現意外插曲，在台啤總教練及璞園總教練麥班達準備與此戰執法裁判握手致意時，3名裁判及場邊技術委員竟直接走人，只留兩名總教練錯愕劉在場內。

賽後周俊三就重砲轟擊這樣的行徑，「我要代表台啤球團，對裁判表達強烈抗議，怎麼可以出現跑了不握手的狀況，聯賽必須要有人出來面對。」

周俊三強調，「近期很多比賽到最後關鍵時刻，全是技術犯規，到底怎麼發生？我們輸球尊重裁判的判決，但賽後裁判、技術委員全跑了，這我要表達強烈抗議，到底觀眾買票進場，是要看怎麼樣的比賽？」

此戰璞園贏球關鍵仍是具有NBA資歷的洋將強森，此戰他又貢獻20分、7籃板、3助攻，在他強勢加盟下，璞園本季首度3連戰就拿下本季首次3連勝，就連總教練麥班達都強調，「這多少是強森的功勞，他的到來也刺激了我們的本土選手。」

首度登場就面臨3連戰考驗，強森笑說，「我上次3連戰是當時效力溜馬時，因為遇到暴風雪的關係，才被迫讓賽程出現3連戰。」

台啤此戰以塞瑟夫20分、12籃板最佳，周伯勳12分、9籃板，蔣淯安也有12分進帳。

▲台啤周俊三、蔣淯安、璞園強森。（圖／籃協提供）

▲璞園在洋將強森加盟後，本周3連戰全勝。（圖／籃協提供）

關鍵字： 台啤周俊三蔣淯安璞園強森麥班達
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