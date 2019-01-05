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SBL／梅奧讓新竹下起「三分雨」　狂轟33分暢飲金酒

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▲達欣范耿祥、梅奧。（圖／籃協提供）

▲達欣梅奧狂飆7記三分球進帳33分，領軍暢飲金酒。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新竹報導

進入2019年的首次登場，達欣超級洋將梅奧(O.J. Mayo)就讓風城新竹下起了「三分雨」，在這位前NBA戰將單場三分球8投7中，狂飆33分、6籃板、9助攻帶領下，達欣全隊共飆進15顆三分球，早早拉開領先差距，最終達欣100比86擊敗金酒，金酒近期則苦吞一波5連敗。

身為前NBA頂尖球星，梅奧在進入2019年後似乎更適應SBL節奏，此戰面對金酒，上半場就由梅奧領軍上演飆分秀，達欣下半場一度拉開超過20分領先，最終就以14分之差勝出，也賞給金酒本季最長的5連敗。

梅奧全場三分球8投7中，狂飆33分、6籃板、9助攻，林冠綸也有16分、3籃板、4助攻進帳。

金酒則以夏普(Walter Sharpe)20分、10籃板最佳，李家瑞18分，佐藍(Zoran Vrkic)則是16分、10籃板。

賽後達欣總教練范耿祥特別誇讚梅奧「由守帶攻」，除了成功封鎖佐藍，也用火力帶領球隊取勝。

梅奧則強調，「經過開季磨合，自己確實越來越了解SBL的節奏及習性，接下來團隊一定會越來越好。」但梅奧也幽默表示，「我三分球錯失了1球，這讓我很不爽！」

至於苦吞5連敗的金酒方面，執行教練吳俊雄則強調團隊必須要很清楚，現在已經沒有貝斯(Paris Bass)在陣了，團隊要靠著自己走出困境。

金酒在貝斯因「呼麻事件」遭開除後，至今6戰僅拿1勝，且連同佐藍在內，至今已經找來3名洋將替換，但仍未展現開季由貝斯與夏普所展現水準。

此戰拿下13分的主力大前鋒蘇奕晉強調，「此戰整個崩盤，大家進攻端都綁手綁腳，但佐藍確實比前兩名測試洋將要好，他的歐洲球風也很不錯，現在就是希望他能趕快融入團隊。」

▲金酒佐藍、吳俊雄。（圖／籃協提供）

▲金酒新洋將佐藍此戰遭到達欣嚴密防堵。（圖／籃協提供）

關鍵字： 梅奧SBL達欣籃球O.J. Mayo范耿祥
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