SBL／回憶參戰NBA台北賽　璞園強森；台灣溜馬迷好多

▲強森對於台灣擁有眾多NBA溜馬隊球迷印象深刻。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新竹報導

璞園新洋將強森(Orlando Johnson)4日在SBL初登場就狂轟28分、7籃板、5助攻技驚四座，事實上他早在2013年時，就曾隨當時效力的溜馬來台，與當時林書豪效力的火箭進行NBA台北熱身賽。強森回憶起當時的寶島行時笑說，「我原本以為台灣球迷都只愛林書豪，沒想到當時好多溜馬球迷，令我印象深刻。」

具有NBA資歷，並在歐、亞洲各國聯賽效力過的強森，本周正式披上璞園球衣登場，首戰他就展現驚人破壞力，無論內、外線、傳球甚至上演爆扣戲碼，都難不倒這位29歲好手。

事實上，強森也並非首度來台，早在2013年時，當時還效力NBA溜馬的他，就曾隨隊來台參加NBA台北季前賽，對手正是該季仍有林書豪在陣的火箭。

當時強森還隨隊友在參加完公益活動後，被球迷捕捉到前往速食店購餐的畫面，回憶起當時的寶島行，強森笑說，「原本我還以為台灣球迷只愛林書豪，沒想到當時看到好多溜馬球迷，甚至也有很多人都穿著米勒(Reggie Miller)的球衣到場加油，令我印象深刻。」

談到麥班達對他讚譽有加，甚至直言他的「配角」風格相當適合璞園，強森則認為，「自己在各國聯賽都效力過，已經懂得在不同賽場要有不同的生存之道，亞洲籃球同樣有很多身體碰撞，也需要時間來適應。」

▲強森早在2013年就曾隨溜馬來台打NBA台北賽。（圖／達志影像／美聯社）