SBL／史上首位克羅埃西亞洋將　金酒維克奇本周登場

▲維克奇(黑衣者)2013年曾隨母隊在NBA季前熱身賽對上七六人。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／台北報導

目前戰績高居SBL例行賽第1位的金酒，上周找來的新洋將「天使」努涅茲(Angel Nunez)經過兩戰測試後，確定因為不符球隊預期遭到撤換，目前金酒也物色到新洋將人選，將是來自歐陸的31歲前鋒維克奇(Zoran Vrkić)，他也將是SBL史上首位來自克羅埃西亞的洋將，是否能帶給金酒更多助益，本周就將見分曉。

上周金酒找來新洋將奴涅茲後，戰績1勝1敗，奴涅茲平均繳出17.5分、7.5籃板、2.5助攻、1抄截、2.5阻攻，但確定因為不符球隊戰力預期遭到撤換。

金酒球團透露，「奴涅茲球風太過偏向投射，缺乏策應及與本土串聯的能力，當被對位守住時，無法有效轉換幫助隊友取分，是換人的最大主因。」

而金酒找來的新洋將也相當具有話題性，是現年31歲的「克羅埃西亞籍」前鋒維克奇，他也將成為SBL史上首位來自克羅埃西亞的洋將。

維克奇過往都在歐洲賽場效力，包括西班牙乙級、丙級聯賽都曾參與，2018年則效力羅馬尼亞聯賽勁旅Dinamo București，資歷可說相當豐富。

金酒球團希望藉由維克奇帶來歐陸的紮實球風，替金酒持續坐穩例行賽龍頭位置，目前他已經與球團簽約準備搭機來台，預計2日就將抵達，準備本周的新竹3連戰硬仗。

由於目前金酒現有洋將夏普(Walter Sharpe)官方測量身高為204公分，在符合本季雙洋將身高總和405公分情況下，維克奇必須在201公分(含)以內才可順利過關獲得登錄上場。

▲金酒新洋將維克奇，將是SBL史上首位克羅埃西亞籍洋將。（圖／達志影像／美聯社）