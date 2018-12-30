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巫師慘剩8人出賽　畢爾：像在打大學聯賽

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▲巫師畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師慘剩8人出賽，畢爾坦言很像在打大學聯賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2018年末對華盛頓巫師來說，肯定相當難熬，30日球隊當家一哥沃爾(John Wall)傳出確定因左腳傷勢將進行手術，未來將缺陣6至8個月之久，也宣告本季報銷。但巫師在僅剩8人應戰情況下，30日仍擊敗黃蜂，球隊王牌射手畢爾(Bradley Beal)就強調，「有點像打大學聯賽，每個人都必須挺身而出，替球隊做出貢獻。」

巫師當家球星沃爾傳出將因左腳跟傷勢動刀，本賽季宣告正式報銷，沃爾本季僅出賽32場，平均20.7分、3.6籃板、8.7助攻、1.5抄截，他的缺陣對於本季戰績低迷的巫師來說，無疑又將是一大利空。

不只沃爾傳出將進行手術，巫師近期包括多名主力戰將也紛紛高掛免戰牌，也讓球隊30日主場迎戰黃蜂，竟然僅剩8人應戰，但在亞里沙(Trevor Ariza)24分、7籃板、9助攻，畢爾19分、4籃板、5助攻、6抄截，布萊恩(Thomas Bryant)也拿下21分、10籃板相助下，「8人部隊」最終竟以130比126擊敗黃蜂。

賽後畢爾談及球隊困境時表示，「現在這狀況有點像大學聯賽，我們只有8個人能上場，這就是我們目前的遭遇，所以每個人都必須挺身而出打出表現。」

畢爾本季平均能繳出23.6分、4.9籃板、4.7助攻、1.2抄截，在沃爾傷退情況下，如何帶領目前14勝23敗，東區排名第11位的巫師走出困境，也考驗著畢爾的場上領導能力。

▲巫師畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢爾接下來如何帶領巫師打完下半個賽季，考驗其領袖氣質。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 畢爾巫師沃爾NBA籃球Bradley Beal
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