211公分巨漢竟成隱形人　薩波尼斯一條龍扣籃沒人守

▲薩波尼斯抓下防守籃板一路切入爆扣，竟沒有任何防守球員試圖防堵。（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

記者杜奕君／綜合報導

溜馬29日於主場37分痛宰對手活塞，陣中7人得分達雙位數，展現豐沛的團隊戰力。其中陣中211公分長人薩波尼斯(Domantas Sabonis)替補貢獻19分、12籃板表現不俗，他更在第2節一次防守抓下籃板後，直接運球推進，且「一條龍」完全沒有任何活塞球員阻擋，薩波尼司直接爆扣得手，簡直成了「隱形人」。

近況絕佳，近10戰拿下8勝2敗的溜馬，今日在主場以37分之差痛宰活塞，且還是在陣中一哥(Victor Oladipo)全場9投僅2中拿下7分、5籃板、7助攻情況下，全隊照樣共7名球員得分達雙位數，順利以37分之差贏球大勝。

此戰出現不少逗趣畫面，除了活塞葛瑞芬(Blake Griffin)拿起平板電腦向裁判重播抗議外，溜馬中鋒薩波尼斯第2節剩下6分40秒奮力抓下防守籃板後，選擇自行帶球推進，但活塞場上5人竟沒有任何人意識到要對位防守，薩波尼斯就一路直線推進，切入禁區爆扣得手，彷彿出現「隱形」超能力一樣。

薩波尼斯全場替補上場近26分鐘，就貢獻19分、12籃板、1火鍋，展現強大禁區威力，本季他平均能攻下14.5分、9.6籃板，也是NBA生涯3季的最佳表現。

▲薩波尼斯本季打出強勢表現。（圖／CFP）