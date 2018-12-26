聖誕大戰「字母哥」炸裂　單場狂飆30分14籃板轟垮尼克

▲公鹿字母哥安戴托昆波擔任本季聖誕大戰首秀，單場轟30分擊退尼克。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA一年一度的「聖誕大戰」，在台灣時間26日凌晨率先由公鹿vs.尼克揭開序幕，前進紐約MSG主場，公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)單場狂飆30分、14籃板的完全宰制表現，讓紐約客見識到他本季問鼎年度MVP的超強戰力，公鹿末節一度拉開多達17分領先，最終以109比95輕取尼克。

2018-19賽季的聖誕大戰率先由公鹿客場挑戰尼克，本季至今僅拿慘澹9勝的尼克，開賽面對強勢的公鹿軍團，打來還有板有眼，包括小哈達威(Tim Hardaway Jr.)以及新秀納克斯(Kevin Knox)都有不錯表現，幫助尼克半場打完僅以兩分落後。

但第3節開始，「字母哥」安戴托昆波開始領軍加溫，加上前兩節熄火僅拿1分的主控布萊德索(Eric Bledsoe)，下半場也終於甦醒加入搶分行列，公鹿在第3節單節進帳多達36分，瞬間拉開比分優勢。

第4節公鹿一度挾著17分領先持續邁進，字母哥攻守兩端的強大破壞力，依舊令尼克一籌莫展，此戰安戴托昆波拿下30分、14籃板、4抄截、2火鍋，搭配羅培茲(Brook Lopez)20分、布洛格登(Malcolm Brogdon)17分，最終14分差贏球。

輸球的尼克方面，菜鳥前鋒諾克斯持續近期火燙手感，又拿下全隊最高的21分外帶6籃板、3助攻，小哈達威雖有14分、10籃板，但下半場嚴重熄火，全場18投僅4中，是尼克輸球一大主因。

▲尼克新秀諾克斯持續火燙手感，此戰又飆出全隊最高21分。（圖／CFP）