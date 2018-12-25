運動雲

> >

CBA／聖誕夜野獸大爆發　林志傑本季新高21分9籃板領勝

ETtoday運動雲

▲CBA廣廈林志傑、劉錚，新疆周儀翔。（圖／CFP）

▲林志傑轟下本季個人新高21分，幫助廣廈逆轉主場取勝。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

CBA例行賽第24輪適逢「聖誕大戰」，林志傑、劉錚所屬的廣廈交手陣中擁有胡瓏貿的福建男籃，此戰「野獸」林志傑徹底大爆發，全場狂轟21分外帶9籃板、3助攻、2抄截，加上劉錚替補也貢獻11分、4籃板、2助攻、2抄截，廣廈順利以121比116贏球，戰績上升到18勝6敗。

本季戰績持續亮眼的廣廈，25日在聖誕節交手福建，此戰林志傑打出絕佳表現，全場13投8中轟下本季個人新高的21分，另有9籃板、3助攻、2抄截，加上劉錚替補上陣也拿下11分、4籃板、2助攻、2抄截，廣廈末節全隊爆量砍下40分進帳，成功逆轉福建，也順利拿下主場勝利。

此戰靠著林志傑突出表現領軍，廣廈也終於終止近期2連敗，球隊近6戰僅拿2勝，此戰也算是走出小小低潮。

▲CBA廣廈林志傑、劉錚，新疆周儀翔。（圖／CFP）

▲劉錚此戰同樣也有亮眼表現。（圖／CFP）

至於福建方面，雖然遭逆轉吞敗，但當家主力中鋒王哲林全場拿下31分、9籃板，第3節個人更是獨拿19分表現亮眼。而福建陣中的台將胡瓏貿，此戰則攻下7分、5籃板、2助攻，抄截、火鍋各1次。

另外，新疆以101比99擊敗江蘇，順利幫助球隊收勝的周儀翔替補上陣多達29分鐘，最終拿下5分、1助攻。

▲CBA廣廈林志傑、劉錚，新疆周儀翔。（圖／CFP）

▲周儀翔賣力防守對手洋將。（圖／CFP）

關鍵字： CBA旅外台將劉錚林志傑楊敬敏周儀翔
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

SBL／桑尼威力全回歸　新洋將道森經驗值功不可沒

SBL／富邦確定續用賈西亞　金酒新洋將本周恐難產

期待與名控保羅合作　小瑞佛斯：我會有很多出手機會

公牛羅培茲可能遭買斷？　美媒直指勇士將成新東家

熱門新聞

林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用　帕森斯光環不再3季只打73場

陳偉殷2019年薪衝破6億　高居亞洲第3

中職／胡金龍月薪75萬　有望擠下林智勝成「薪一哥」

中職／不要再借場地訓練　投資興建訓練基地才是該做的

灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手「扒鍋」　連人帶球滾到界外

公牛羅培茲可能遭買斷？　美媒直指勇士將成新東家

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳盈駿砍8分　楊敬敏12+4助勝

2輔大傷兵加年輕班底踢平南華

3新明曾子祐開轟　名古屋無力反撲

4企排人氣后：明星賽讓球員以自己為傲

5豐田兩分砲讓學弟日本大阪臣服

熱門新聞

1林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用

2陳偉殷2019年薪6.2億高居亞洲第3

3胡金龍75萬擠下林智勝成薪資一哥

4不要再借場地　當務之急興建訓練基地

5灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手扒鍋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

陳聖平感謝富邦推薦參賽 陳金鋒：大家都是MVP

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366