CBA／聖誕夜野獸大爆發　林志傑本季新高21分9籃板領勝

▲林志傑轟下本季個人新高21分，幫助廣廈逆轉主場取勝。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

CBA例行賽第24輪適逢「聖誕大戰」，林志傑、劉錚所屬的廣廈交手陣中擁有胡瓏貿的福建男籃，此戰「野獸」林志傑徹底大爆發，全場狂轟21分外帶9籃板、3助攻、2抄截，加上劉錚替補也貢獻11分、4籃板、2助攻、2抄截，廣廈順利以121比116贏球，戰績上升到18勝6敗。

本季戰績持續亮眼的廣廈，25日在聖誕節交手福建，此戰林志傑打出絕佳表現，全場13投8中轟下本季個人新高的21分，另有9籃板、3助攻、2抄截，加上劉錚替補上陣也拿下11分、4籃板、2助攻、2抄截，廣廈末節全隊爆量砍下40分進帳，成功逆轉福建，也順利拿下主場勝利。

此戰靠著林志傑突出表現領軍，廣廈也終於終止近期2連敗，球隊近6戰僅拿2勝，此戰也算是走出小小低潮。

▲劉錚此戰同樣也有亮眼表現。（圖／CFP）

至於福建方面，雖然遭逆轉吞敗，但當家主力中鋒王哲林全場拿下31分、9籃板，第3節個人更是獨拿19分表現亮眼。而福建陣中的台將胡瓏貿，此戰則攻下7分、5籃板、2助攻，抄截、火鍋各1次。

另外，新疆以101比99擊敗江蘇，順利幫助球隊收勝的周儀翔替補上陣多達29分鐘，最終拿下5分、1助攻。

▲周儀翔賣力防守對手洋將。（圖／CFP）