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期待與名控保羅合作　小瑞佛斯：我會有很多出手機會

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▲小瑞佛斯、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲小瑞佛斯(右)昔日在快艇時代就曾與保羅並肩作戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

1周前才被鳳凰城太陽釋出，小瑞佛斯(Austin Rivers)如今總算再度找到新東家，本季戰績起伏的休士頓火箭在明星主控保羅(Chris Paul)因傷缺陣情況下，選擇與小瑞佛斯達成簽約加盟共識，小瑞佛斯也特別強調，「很期待CP3傷癒後兩人攜手合作，因為保羅會讓我得到很多好的出手機會。」

本季開打前才透過交易從快艇被送往巫師，小瑞佛斯在巫師僅打了29戰，平均7.2分、2.4籃板、2助攻情況下，就再度被交易送往太陽，並隨即遭到球隊裁掉。

只不過上賽季仍有15.1分、2.4籃板、4助攻表現的小瑞佛斯並未待業太久，25日他就正式與火箭簽下到本季結束的一紙合約，將在保羅大腿傷勢可能缺陣2至4周情況下，替火箭後場增添戰力。

談到加盟火箭，小瑞佛斯強調，「我就是得努力表現出自己的能力，並了解球隊的防守策略，接著好好享受比賽。」

「我還沒和保羅聊過，但跟他並肩作戰我一定會很輕鬆，因為他總能在場上適時找到隊友，和他與哈登(James Harden)攜手合作，我一定能得到很多不錯的出手投籃機會。」

▲小瑞佛斯、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲小瑞佛斯本季在巫師發展並不順遂。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 小瑞佛斯火箭籃球NBA
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