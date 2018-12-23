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不甘只當「水貨狀元」 班奈特：很多人像我這樣已放棄

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籃網，班奈特（anthony bennett）。（圖／達志影像／美聯社）

▲班奈特NBA生涯4季就換了4隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

身為2013年的NBA「選秀狀元」，班奈特(Anthony Bennett)的NBA之路卻從未大鳴大放，甚至僅打4季就已經消失在這個舞台。目前年僅25歲的班奈特仍在NBA發展聯盟努力，尋求重返最高殿堂機會。班奈特近日受訪時表示，「這就是生活，但很多經歷我這種情況的人，很可能都已經選擇放棄了。」

在NBA的4個賽季，班奈特不僅從未展現狀元郎應有身手，甚至輾轉流連騎士、灰狼、暴龍及籃網等隊，累積僅留下平均4.4分、3.1籃板。

隨後班奈特轉往土耳其聯賽效力，依舊未能找到定位，因此重返美國投入NBA發展聯盟，近期他也嘗試開發三分球能力，希望能讓自己獲得回到NBA機會。

事實上，美國媒體也確實指出，由於班奈特逐漸開發的三分球投射表現，確實有多支NBA隊伍開始注意其表現，也開始瞭解他在發展聯盟的狀況。

對此班奈特表示，「我知道很多人在談論我，特別是我的投籃能力，但我還是持續努力，不會改變我自己的打法。」

雖然被冠上「水貨狀元」的負面稱號，但班奈特強調，「這就是生活，而我堅持下來了，我相信很多經歷我這樣狀況的人，很可能都已經放棄了。」

▲班奈特、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲班奈特在NBA發展並不順遂。（圖／達志影像／美聯社）

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