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尼克獨角獸將回歸？　波辛基斯2月再受檢測

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▲塞爾提克厄文、尼克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲波辛基斯預計2月份將接受醫療團隊進行傷勢複檢。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

近年來被重建的紐約尼克視為新一代看板球星，波辛基斯(Kristaps Porzingis)上個賽季經歷左膝前十字韌帶撕裂的嚴重傷勢後，至今仍在為重返球場而復健努力。波辛基斯目前傳出恢復狀況相當良好，他也預計將於2月份接受醫療團隊的再度精密檢測，本季回歸仍未徹底絕望。

2017-18賽季已經能夠繳出平均22.7分、6.6籃板，外帶每場1.9顆三分球表現，波辛基斯雖然在球季中後段出現左膝前十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，但仍無損他成為「大蘋果」最新救世主的接班架勢。

只不過本賽季波辛基斯仍持續為膝蓋傷勢復健調整，究竟何時能夠回歸仍是未知數，但尼克球團22日發出官方聲明指出，波辛基斯確定將於2月份再度接受醫療團隊檢測，確定傷勢復原狀況，目前他的一切進度都相當良好。

波辛基斯是近年歐陸出產的優質長人代表，其身手甚至被譽為有獨行俠傳奇老將諾威斯基(Dirk Nowitzki)的影子。目前尼克戰績僅有9勝25敗，東區排名僅第12位，球隊能否在本季後半段迎回這隻7呎3吋的歐陸「獨角獸」，相信也是尼克球迷所引頸期盼之事。

▲尼克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲波辛基斯目前仍為膝蓋傷勢持續復健中。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 波辛基斯尼克籃球NBA
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