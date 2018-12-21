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坦言屢遭交易很洩氣　林書豪：但被裁掉更糟糕

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▲老鷹林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪坦言屢遭交易很洩氣。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

本季開打前遭交易至亞特蘭大老鷹，林書豪至今雖然表現持續穩健，但整體上場時間卻是起伏不定，豪小子21日在個人社群媒體與網友進行互動，也坦言自己近年來被頻繁交易，確實有洩氣的感覺。但林書豪也強調，「我曾被球隊裁掉過兩次，那可比被交易要糟糕多了。」

林書豪本季透過交易來到重建中的老鷹，開季至今平均繳出10.8分、2.3籃板、3.1助攻，且這還是在平均僅上場18分25秒情況下所繳出，顯現其高效率性。

但也由於老鷹正處於重建換血狀況，現年30歲的林書豪也不斷被交易傳聞所提及，本季適逢「合約年」情況下，林書豪能否前往獲得足夠信任與上場時間的隊伍，也是後續球季觀察重點。

生涯已經打過勇士、尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網及老鷹等隊，林書豪對於自己的NBA生涯屢遭交易，似乎也有些體悟，他在社群與網友互動時表示，「一直被交易，有時候肯定會洩氣，但我還被球隊裁掉過兩次，那比被交易遭高多了。」

「我總是告訴自己，我只是需要一個機會，當你被交易時，你需要看到積極的那一面。」林書豪說道。

老鷹至今僅打出7勝23敗，東區排名僅優於公牛。對於林書豪來說，本季是否會再換球隊，恐怕也將是下半季的一大觀察重點。

▲▼林書豪對塞爾提克傷癒復出。（圖／CFP）

▲林書豪本季在老鷹上場時間起伏不定。（圖／CFP）

關鍵字： 林書豪老鷹交易NBA籃球Jeremy Lin
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