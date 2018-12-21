運動雲

> >

頂尖歐陸砍將對決　唐西奇飆生涯新高32分仍不敵快艇

ETtoday運動雲

▲頂尖歐陸砍將對決，唐西奇飆出生涯新高32分仍不敵快艇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠金童唐西奇飆出生涯新高32分仍不敵快艇。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

近期遭遇4連敗的快艇，21日主場迎戰同樣處於3連敗低潮的獨行俠，兩支球隊都為西區前8卡位情況下，此戰打出激烈對決。上半場獨行俠陷入11分落後，但在金童唐西奇(Luka Doncic)領軍一度逆轉超前，不過快艇靠著加里納利(Danilo Gallinari)、威廉斯(Lou Williams)合飆58分，最終快艇125比121險勝止敗。

快艇主場迎戰獨行俠，上半場由義大利砍將加里納利(Danilo Gallinari)拿下13分，替補的禁區野獸哈瑞爾(Montrezl Harrell)更拿下14分，幫助快艇在上半場剩下兩分半鐘時拉開雙位數領先，上半場快艇就以65比54超前。

但獨行俠下半場開始急起直追，特別是本季超級新秀，19歲歐陸金童唐西奇單節獨轟14分，又讓獨行俠回到僅7分落後。末節獨行俠更是火力全開，一波8比0猛攻，在哈里斯(Devin Harris)三分冷箭命中後，獨行俠一度以1分逆轉超前。

但快艇靠著此戰傷癒歸隊的最佳第6人威廉斯(Lou Williams)連續兩次「三分打」，個人包辦球隊連續13分，讓快艇穩住領先優勢。

隨後獨行俠再度靠著板凳暴徒巴瑞亞(J.J. Barea)飆分取得小幅領先，但終場前4分17秒，全場手感火燙的加里納利再度連拿5分，又讓雙方戰成109平。

最後關頭，快艇又靠著威廉斯單打精準中距離命中取得8分超前，終場前23.9秒，唐西奇再度快攻切入追到4分差，不過隨後威廉斯穩定兩罰俱中，獨行俠在已經沒有暫停情況下，巴瑞亞三分命中，追成3分落後。

快艇在對手祭出犯規戰術情況下，哈里斯(Tobias Harris)連續關鍵4罰俱中，即便唐西奇狂砍生涯新高32分外帶4籃板、5抄截，但快艇最終仍以4分險勝。

快艇加里納利同樣砍得32分外帶6籃板、4助攻，先前因大腿傷勢連續缺陣4戰的威廉斯復出就貢獻26分、8助攻。

獨行俠除了唐西奇一支獨秀外，巴瑞亞替補貢獻19分、8助攻，重返前東家出戰受到快艇球迷熱烈歡迎的小喬丹(DeAndre Jordan)則有11分、22籃板進帳。

▲快艇加里納利。（圖／達志影像／美聯社）

▲加里納利同場也飆出32分，替快艇捍衛主場勝利。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 唐西奇獨行俠快艇加里納利威廉斯NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

推薦閱讀

SBL／貝斯惹出「麻」煩　金酒例行賽龍頭受挑戰

SBL／舊洋將回鍋3連發　賈西亞本周助陣富邦成焦點

富邦不老勇士GO來盃　傳奇國手許智超、曾增球再現經典

SBL／喇叭張博勝轟28分領航　台銀奪彰化例行賽首勝

熱門新聞

坦言屢遭交易很洩氣　林書豪：但被裁掉更糟糕

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／高志綱退役轉任教練　2003亞錦國手只剩恰恰3人

王柏融IG打日文杉谷拳士來留言　桃猿隊友：阿娘威！神童

ABL／決勝期「軟手」　夢想家72比86不敵菲律賓本季首連敗

評選大聯盟最佳10大球帽　洋基僅第5！老虎主場最好看

讀者回應

﻿

最新新聞

1比賽前南華巴西球員全靜坐

2穆雷盼夢想家板凳能挺身而出

3夢想家不敵菲律賓本季首連敗

4屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

5井上湧貴崇拜黑田教練再來台灣

熱門新聞

1屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

2魔術有意透過交易得到林書豪

3高志綱轉任教練　2003亞錦國手剩3人

4王柏融IG打日文　桃猿隊友：阿娘威！神童

5夢想家不敵菲律賓本季首連敗

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366