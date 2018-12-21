頂尖歐陸砍將對決　唐西奇飆生涯新高32分仍不敵快艇

▲獨行俠金童唐西奇飆出生涯新高32分仍不敵快艇。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

近期遭遇4連敗的快艇，21日主場迎戰同樣處於3連敗低潮的獨行俠，兩支球隊都為西區前8卡位情況下，此戰打出激烈對決。上半場獨行俠陷入11分落後，但在金童唐西奇(Luka Doncic)領軍一度逆轉超前，不過快艇靠著加里納利(Danilo Gallinari)、威廉斯(Lou Williams)合飆58分，最終快艇125比121險勝止敗。

快艇主場迎戰獨行俠，上半場由義大利砍將加里納利(Danilo Gallinari)拿下13分，替補的禁區野獸哈瑞爾(Montrezl Harrell)更拿下14分，幫助快艇在上半場剩下兩分半鐘時拉開雙位數領先，上半場快艇就以65比54超前。

但獨行俠下半場開始急起直追，特別是本季超級新秀，19歲歐陸金童唐西奇單節獨轟14分，又讓獨行俠回到僅7分落後。末節獨行俠更是火力全開，一波8比0猛攻，在哈里斯(Devin Harris)三分冷箭命中後，獨行俠一度以1分逆轉超前。

但快艇靠著此戰傷癒歸隊的最佳第6人威廉斯(Lou Williams)連續兩次「三分打」，個人包辦球隊連續13分，讓快艇穩住領先優勢。

隨後獨行俠再度靠著板凳暴徒巴瑞亞(J.J. Barea)飆分取得小幅領先，但終場前4分17秒，全場手感火燙的加里納利再度連拿5分，又讓雙方戰成109平。

最後關頭，快艇又靠著威廉斯單打精準中距離命中取得8分超前，終場前23.9秒，唐西奇再度快攻切入追到4分差，不過隨後威廉斯穩定兩罰俱中，獨行俠在已經沒有暫停情況下，巴瑞亞三分命中，追成3分落後。

快艇在對手祭出犯規戰術情況下，哈里斯(Tobias Harris)連續關鍵4罰俱中，即便唐西奇狂砍生涯新高32分外帶4籃板、5抄截，但快艇最終仍以4分險勝。

快艇加里納利同樣砍得32分外帶6籃板、4助攻，先前因大腿傷勢連續缺陣4戰的威廉斯復出就貢獻26分、8助攻。

獨行俠除了唐西奇一支獨秀外，巴瑞亞替補貢獻19分、8助攻，重返前東家出戰受到快艇球迷熱烈歡迎的小喬丹(DeAndre Jordan)則有11分、22籃板進帳。

▲加里納利同場也飆出32分，替快艇捍衛主場勝利。(圖／達志影像／美聯社)